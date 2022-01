Brandenburg/H

Zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar zeigt das Team der Gedenkstätten Brandenburg an diesem Donnerstag, 27. Januar, um 18.30 Uhr den Dokumentarfilm „The Voyage“ von Itamar Wexler.

Im Film geht es um das Schicksal seiner Großmutter Sonia, die in der Euthanasie-Tötungsanstalt Brandenburg an der Havel ermordet wurde. Bei der Vorführung handelt es sich um eine Deutschlandpremiere, teilt Maximilian Vogel mit.

Noch freie Plätze

Sowohl für die Präsenz- als auch für die Online-Veranstaltung sind noch Plätze frei. Die Anmeldung ist noch bis Donnerstagmittag, 12 Uhr möglich.

Die Jüdin Sonia Wechsler, geb. Krupnick, wird am 15.7.1886 in Lettland geboren. Als ihr Mann Tobias im Deutschen Reich Arbeit findet, wandert sie mit ihm und den gemeinsamen Kindern nach Hamburg aus.

Familie lässt die kranke Mutter 1935 zurück

Vor den zunehmenden Repressalien des NS-Regimes flieht der jüdische Künstler Yaacov Wexler 1935 schließlich mit seinem Vater und seinen Geschwistern nach Palästina. Zurück bleibt seine Mutter Sonia Wechsler, die zu diesem Zeitpunkt in einer psychiatrischen Einrichtung in Hamburg lebt.

Am 23. September 1940 wird die vierfache Mutter in der „Euthanasie“-Tötungsanstalt am Brandenburger Nicolaiplatz von den Nationalsozialisten ermordet.

Enkel begibt sich auf Spurensuche

Die Familie verdrängt die Erinnerung an Sonia nach dem Krieg. Ihr Enkel, Itamar Wexler, macht sich schließlich auf die Suche nach den Spuren seiner Großmutter. 2016 lässt er vor ihrem ehemaligen Wohnhaus in Hamburg einen Stolperstein verlegen. Seine Spurensuche hat Wexler in dem genannten Dokumentarfilm „The Voyage“ festgehalten.

Weiterführende Informationen, sowie das Formular zur Online-Anmeldung finden Interessierte unter diesem Link oder per E-Mail: anmeldung-brb@stiftung-bg.de.

Impfnachweis und Testpflicht

Für die Präsenzveranstaltung in der Medizinischen Hochschule gilt die 2G-Plus-Regel. Das bedeutet, dass die Teilnahme nur Personen mit gültigem Impfzertifikat gestattet ist. Lediglich für Personen die bereits eine dritte Coronaimpfung (Auffrischungsimpfung, „Booster“) erhalten haben, entfällt die Testpflicht.

