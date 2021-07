Kloster Lehnin

Bei der Bundestagswahl 2017 holte die Brandenburgerin Dietlind Tiemann erstmals für die CDU ein Direktmandat. In diesem Jahr will eine junge Herausforderin den Wahlkreis 60 für die SPD zurückerobern. Es ist die Richterin Sonja Eichwede (33). Die gebürtige Bremerin will frischen Wind in den Bundestag bringen. „Ich gehe gerne auf Menschen zu. Parlamente dürfen keine Elfenbeintürme sein“, sagt die Kandidatin, die schon für Frank-Walter Steinmeier den Bundestagswahlkampf organisiert hatte.

Eichwede im Praktikum

Ganz nah bei den Wählern ist Eichwede an diesem Freitag in Kloster Lehnin, wo sie sich in verschiedenen Einrichtungen zu einem Praktikumstag angemeldet hat. Ab 10 Uhr will sich Eichwede beim Pflege- und Betreuungsdienst Lietzmann über die aktuellen Herausforderungen in der Pflege informieren. Am frühen Nachmittag kann es passieren, dass Besucher im Eiscafé Schmidtke ihr Softeis aus den Händen der Bundestagskandidatin entgegennehmen. Danach packt die Richterin für einige Stunden bei Edeka Schmidt in Kaltenhausen mit an.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit dem Rad durch Kloster Lehnin

Viel Zeit um auszuruhen bleibt danach nicht. Am Sonnabend ist Eichwede dabei, wenn die SPD von Kloster Lehnin zu einer Radtour durch die Gemeinde aufbricht. Unter anderem geht es von der Klosterkirche nach Damsdorf und Trechwitz, wo es einen Austausch mit Mitgliedern des Freizeit- und Jugendvereins Trechwitz und anderen Einwohnern geben wird. Die Trechwitzer stehen derzeit vor der großen Frage, ob es pandemiebedingt im September wieder ein großes Treckertreffen geben kann. In Nahmitz besuchen die Radler, unter ihnen der Kloster Lehniner Landtagsabgeordnete Udo Wernitz, die Nahmitzer Bücherbox und treffen sich zu einem Gespräch mit den Landfrauen.

Sommerfest der SPD

Nach fünf Fahrrad-Etappen nimmt Eichwede am Abend ab 17 Uhr am alljährlichen Sommerfest des SPD-Ortsvereins Kloster Lehnin auf dem Parkplatz „Am Kessel“ teil. Dazu sind alle Kloster Lehniner herzlich eingeladen. Bei Bratwurst, Bier und regionalen Highlights, wie Bauchredner Armin und Zauberer Hans-Günther, steht Sonja Eichwede zu weiteren Gesprächen bereit. Der Bundestagswahlkreis 60 erstreckt sich über Brandenburg an der Havel, sowie Teile der Landkreise Potsdam-Mittelmark, Havelland und Teltow-Fläming.

Von Frank Bürstenbinder