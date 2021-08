Lehnin

Sie könnte Kugelschreiber verteilen, Würste grillen oder allen, die es im Wahlkreis 60 hören wollen, Arbeit und Wohlstand versprechen. Doch Sonja Eichwede (SPD) packt lieber aus. Wenn überhaupt führt für sie der Weg ins Parlament über Spitzkohl, Petersilie und Einlegegurken. Mit dem Rollwagen wuselt die Bundestagskandidatin durch enge Gänge und an vollen Einkaufskörben vorbei zur Obst- und Gemüseabteilung. Von Edeka-Chefin Carmen Schmidt hat sie ein schwarzes Praktikanten-Shirt bekommen – und gute Ratschläge. Wer seine Finger liebt, greift sich den Rolli mit den Händen von innen. „Und niemals schieben, immer mit den beweglichen Rädern voran ziehen“, ermahnt Schmidt ihren Schützling.

Bei Edeka in Tricks eingeweiht

Ohne Malheur arbeitet sich Eichwede vom Warenlager zum anderen Ende des 1200 Quadratmeter großen Supermarktes vor. Am Vitamin-Regal wartet schon Antje Mohnke. Seit acht Jahren ist sie bei Edeka in Lehnin dabei. Die Verkäuferin zeigt der 33-jährigen Praktikantin wie Mohrrüben-Stiegen professionell aufgefüllt wird: „Jetzt die rote Seite nach rechts.“ Auch in kleine Tricks wird die Bundestagskandidatin eingeweiht. Etwas „breitziehen“, heißt es im Branchenjargon, wenn mal ein Produkt knapp wird. Neben den Einlegegurken darf der Dill nicht fehlen. Pflaumen und Pfirsiche brauchen Nachschub.

Zusammen mit Antje Mohnke (r.) sortiert Sonja Eichwede Spitzkohl ins Gemüseregal. Quelle: Frank Bürstenbinder

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Langsam kommt Sonja Eichwede ins Schwitzen. Das Arbeiten unter der Maske ist belastend. Die Frau, die Berufspolitikerin werden will, bekommt eine Ahnung von den Herausforderungen, denen sich die Beschäftigten im Lebensmittel-Einzelhandel seit eineinhalb Jahren stellen müssen. Antje Mohnke hat die ganze Corona-Phase mitgemacht. „Vor allem am Anfang war es schlimm. Es gab Hamsterkäufe. Außerdem haben nicht alle Kunden die Regeln eingesehen. Auch wollte nicht jeder einen Korb nehmen. Der Unmut wurde dann bei uns Verkäuferinnen abgeladen“, erinnert sich die Edeka-Mitarbeiterin. 1500 Euro Corona-Prämie hat Chefin Carmen Schmidt ihren über 30 Lehniner Beschäftigten in zwei Jahresscheiben überwiesen.

Keine Streikstimmung

Doch Sonja Eichwede, für die als Richterin Gerechtigkeit eine Herzensangelegenheit ist, erfährt bei ihrem Mini-Praktikum auch, dass es nicht immer nur um Geld geht in der Arbeitswelt. „Ich habe einen kurzen Arbeitsweg und bin sehr zufrieden mit dem Arbeitsklima. Auch meine Bedürfnisse als Mutter werden ernst genommen“, berichtet Antje Mohnke. Verdi fordert gerade 4,5 Prozent mehr Gehalt. Doch von Streikstimmung ist in Kaltenhausen nichts zu spüren. Mit ihren beiden Märkten in Lehnin und Groß Kreutz gehört Carmen Schmidt nicht zu den tarifgebundenen Verkaufsstellen im Edeka-Verbund. „Ich bezahle nach Haustarif. Damit können alle Seiten gut leben. Wer seine Leute heute nicht mehr ordentlich entlohnt, hat bald keine mehr“, ist die Edeka-Chefin überzeugt.

Sonja Eichwede sorgt mit dem Rollwagen für Nachschub in der Obst- und Gemüseabteilung. Quelle: Frank Bürstenbinder

Bald sollen sich auch die Arbeitsbedingungen in Lehnin verbessern. Ein Anbau ist geplant, um die Gesamtfläche um mehrere hundert Quadratmeter zu vergrößern. Die Bedingungen im Einzelhandel haben sich in den vergangenen zehn Jahren radikal gewandelt. „Die Erwartungen der Kunden wachsen ständig weiter. Von der richtigen Sorte Erdbeermarmelade über das neueste Trendgetränk bis hin zu veganen Produkten. Mittlerweile sind an die 18 000 Artikel gelistet. Und jeden Tag kommt frische Ware“, berichtet Carmen Schmidt. Für vier Stunden war Sonja Eichwede ein kleines Rädchen im Supermarktbetrieb. Die Frau, die sich besser mit Strafsachen und Bußgeldern auskennt, ist dankbar für den Ausflug in den Einzelhandel: „Wer politische Entscheidungen treffen will, sollte wissen worüber er redet. Ich habe Hochachtung vor der Leistung des Verkaufspersonals.“ Sollte die Bundestagskandidatin jemals politische Karriere machen und nach dem Kaufmannskürzel Mopro gefragt werden, kann die in Brandenburg an der Havel lebende Eichwede gelassen parlieren: „Molkereiprodukte – das hab’ ich in Lehnin gelernt.“

Von Frank Bürstenbinder