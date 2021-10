Sonja Eichwede aus Brandenburg/Havel ist im Bundestag angekommen

Brandenburg/H

„Beschwingend, aber durchaus auch honorig“, so hat die SPD-Politikerin Sonja Eichwede (33) aus Brandenburg an der Havel ihren ersten Tag als Abgeordnete des Deutschen Bundestages an diesem Dienstag erlebt.

Sehr schön und stimmungsvoll sei die konstituierende Sitzung gewesen im Reichstagsgebäude gewesen, berichtet die direkt gewählte Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises 60. Sonja Eichwede freut sich über zwei Dinge besonders: dass in Person von Bärbel Bas (SPD) eine Frau zur Bundestagspräsidentin gewählt wurde und dass die SPD die sichtbar stärkste Fraktion im neuen Bundestag sei.

Zur Galerie Sonja Eichwede (SPD) ist seit der konstituierenden Sitzung des neuen Deutschen Bundestages Abgeordnete in Berlin. Vor der Plenarsitzung traf die SPD-Fraktion zusammen.

Die SPD Fraktion ist übrigens mit 2G und Test erstmals zusammengetreten. Für den Bundestag im Plenarsaal galt die 3G -Regelung. Gern hat Sonja Eichwede im Übrigen auch ein Selfie gemacht von sich und Rita Süssmuth. Der streitbaren ehemaligen Bundesministerin und Bundestagspräsidentin von der CDU begegnete sie am Rande der konstituierenden Sitzung.

Interimsbüro mit Maja Wallstein

Ihre endgültige Bleibe im Bundestagsgebäude hat Sonja Eichwede noch nicht gefunden. Vorerst teilt sie sich die drei Räume eines Interimsbüro mit ihrer Fraktionskollegin Maja Wallstein, das Richtung Tiergarten blickt. Ihr endgültiges Abgeordnetenbüro wird die Sozialdemokratin zum Ende des Jahres beziehen können.

Am Dienstagabend hat Sonja Eichwede noch einen angenehmen Termin. Die frischgebackene Bundestagspräsidentin lädt zum Empfang. Am Mittwochmorgen ist sie zum Frühstück bei Deutschen Frauenrat eingeladen, anschließend nimmt die heimische Bundestagsabgeordnete an Veranstaltungen der Friedrich-Ebert-Stiftung teil.

In den kommenden Tagen warten das Büro und die dort anfallenden Arbeiten auf Sonja Eichwede, die in der nächsten Woche in ihrem Wahlkreis unterwegs sein wird.

Ihr Bundestagsteam ist noch nicht komplett, sagt die bei der Bundestagswahl am 26. September mit zwölf Prozent Vorsprung direkt gewählte SPD-Politikerin, die in Brandenburg an der Havel lebt. Als Bundestagsabgeordnete hat sie unter anderem Anspruch aus wissenschaftliche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter.

Von Jürgen Lauterbach