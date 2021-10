Brandenburg/H

Der Streik in den Brandenburger Asklepios-Fachkliniken beginnt am 21. Oktober. Die Gewerkschaft hat dem Krankenhausbetreiber Asklepios einen sechstägigen Ausstand angekündigt, der am Donnerstag, den 21. Oktober um 6 Uhr beginnt und genau sechs Tage später am 27. Oktober endet.

Nach Mitteilung von Streikleiter Ralf Franke sind die rund 1300 nichtärztlichen Beschäftigten an den Psychiatrie-Standorten Brandenburg an der Havel, Lübben und Teupitz zur Teilnahme am Streik aufgefordert.

1300 Beschäftigte zum Streik aufgerufen

Die 150 Ärztinnen und Ärzte seien diesmal nicht zum Streik aufgerufen, weil für sie neben dem gekündigten ver.di-Tarifvertrag zusätzlich ein Tarifvertrag mit der Ärztegewerkschaft Marburger Bund besteht.

Den Angaben zufolge hat Verdi Notdienste für 31 Stationen mit täglich rund 200 nichtärztlichen Beschäftigten in Notdiensten angeboten. Eine Einigung mit der Geschäftsführung auf die erforderlichen Notdienste sei aber nicht zustande gekommen.

Asklepios hat Franke zufolge für alle Stationen und Tageskliniken Notdienste im Umfang von rund 380 nichtärztlichen Beschäftigten täglich gefordert. Die 150 Ärztinnen und Ärzte müssen ihren Dienst ohnehin wie geplant verrichten.

Seit April 2021 führen Verdi und die Asklepios Fachkliniken Brandenburg GmbH Tarifverhandlungen für die 1450 Beschäftigten, darunter die rund 1300 nichtärztlichen Beschäftigten an den Fachkliniken in Brandenburg an der Havel, Teupitz und Lübben.

90,8 Prozent in Urabstimmung für Streik

Die bislang letzte Verhandlungsrunde fand am 22. Juni 2021 statt, seitdem wurde an insgesamt an zehn Tagen gestreikt, „ohne dass die Klinikleitung ein verbessertes und kompromissfähiges Tarifangebot vorgelegt“ habe.

Bis zum 5. Oktober 2021 hatten rund 90,8 Prozent der abstimmungsberechtigten Verdi-Mitglieder in den drei Kliniken für einen unbefristeten Streik votiert. Ihr Ziel ist die Angleichung von Löhnen, Gehältern und Urlaubstagen an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Gleiche Konditionen wie in Hamburg

Verdi ist nach Darstellung von Verhandlungsführer Ralf Franke nicht länger bereit, bis zu 21 Prozent Lohnunterschied zu den Tariflöhnen, die bei Asklepios-Kliniken im Hamburg gelten, zu akzeptieren.

Die Beschäftigten wollen, so heißt es, in Brandenburg zu den gleichen Konditionen arbeiten und bezahlt werden wie ihre Asklepios Kollegen in Hamburg. Heute müssten sie umgerechnet bis zu elf Tage mehr pro Jahr arbeiten bei bis zu 21 Prozent weniger Entgelt.

Mehrere Warnstreiks und die Verdi-Kundgebung am 12. August vor dem Landtag in Potsdam sind dem Erzwingungsstreik bei Asklepios vorangegangen, der am 21. Oktober beginnen soll. Quelle: Jürgen Lauterbach

Die gewählte Bundestagsabgeordnete Sonja Eichwede (SPD) stellt sich in dem aktuellen Tarifkonflikt weiter eindeutig auf die Seite der Gewerkschaft und der Arbeitnehmer. Schon im Wahlkampf hatte sich die Sozialdemokratin klar positioniert und sich bei der Verdi-Kundgebung am 12. August in Potsdam in ihrer Grußadresse für den Arbeitskampf bedankt.

Eichwede betrachtet es als „großen Wählerauftrag“ an ihre Partei, die Lebensverhältnisse von Ost und West anzugleichen. Aus ihrer Sicht ist es nicht richtig, dass Asklepios seine Beschäftigten in Hamburg nach TVöD bezahlt, eine solche Bezahlung den Brandenburgern aber vorenthält.

Eichwede: Öffentliche Trägerschaft wäre besser

Auf Nachfrage der MAZ nennt Sonja Eichwede es einen Fehler, dass die sozialdemokratisch geführte Brandenburger Landesregierung ihre Landeskliniken vor rund 15 Jahren an ein auf Rendite ausgerichtetes Privatunternehmen wie Asklepios verkauft hat. Davon hätten die Beschäftigten keinen Vorteil gehabt und es sei auch keine Entscheidung gewesen, die Kosten gespart hätte.

„Generell halte ich es für besser, wenn Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft sind“, sagt die SPD-Politikerin. Im Jahr 2005 hatte sich auch das Städtische Klinikum Brandenburg/Havel als kommunale Einrichtung um die Übernahme der Landesklinik auf dem Görden beworben, aber bei den Verantwortlichen in Potsdam den Kürzeren gezogen.

Privatisierung unter Dagmar Ziegler (SPD)

Verantwortlich für die Privatisierung der Landeskliniken war seinerzeit als Fachministerin Dagmar Ziegler (SPD), die spätere Bundestags-Vizepräsidentin, in deren Büro Sonja Eichwede wissenschaftliche Mitarbeiterin war.

Die 33 Jahre alte Politikerin aus Brandenburg an der Havel macht ihren Parteifreunden Dagmar Ziegler und deren Vorgänger im Ministerium Günter Baaske aber nachträglich keinen Vorwurf. „Es waren damals andere Zeiten und eine andere Finanzlage“, sagt Eichwede. Nur aus heutiger Sicht sei deren damalige Entscheidung nicht richtig gewesen.

Von Jürgen Lauterbach