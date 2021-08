Ziesar

Sie waren ein fröhlicher Hingucker – die Sonnenblumen im Mühlentor. Wo sich die Straße in zwei Arme zur Schopsdorfer Chaussee teilt, sorgten die Pflanzen für ein wenig Abwechslung auf einer Grünfläche. Doch irgendjemand muss etwas gegen die Gewächse haben. Unbekannte knickten die Sonnenblumen in etwa einen Meter Höhe ab. „Das richtig schade. Wer macht denn bloß so etwas“, fragt sich nicht nur Dagmar Preuß. Sogar die Halterungen wurden rausgerissen und umhergeworfen. Passiert ist alles am Freitag in der Zeit zwischen 11.30 und 14 Uhr.

Von Frank Bürstenbinder