Der Frühling kommt in Gelb: Sonnige Farbe sorgt für gute Laune

Brandenburg/H

Sonne, Licht, Lebensfreude: Es ist endlich Frühling. Und welche Farbe verkörpert ihn wohl mehr als knalliges Gelb? Allerorts lässt sich die Signalfarbe derzeit entdecken und sorgt für gute Laune.

Gelbe Farbtupfer allerorts

Vor allem die gelben Felder rund um die Havelstadt ziehen momentan den Blick magisch auf sich. Im Mai steht der Raps in voller Blüte. Er ist dabei nicht nur schön anzuschauen, sondern lockt auch tierische Besucher an. Bienen lieben den süßen Nektar von Raps. Ein Glück, denn so ist jedes Jahr für Nachschub des milden Honigs gesorgt.

Zur Galerie Einfach einmal umschauen und feststellen: Gelb gehört zum Frühling einfach dazu und ist in vielen Ecken Brandenburgs zu entdecken. Manchmal auch an ganz unerwarteten Stellen.

Gelbe Farbtupfer überall in der Stadt hinterlässt auch der gewöhnliche Löwenzahn. Weil er sich so schnell ausbreitet, ist er etlichen Gartenbesitzern ein Dorn im Auge. Wer ihn aber nicht als Unkraut bekämpft, kann den Löwenzahn als wertvolle Heilpflanze und sogar gesundes Essen in der Küche entdecken.

Apropos Küche: Bei den teilweise deutlich höheren Temperaturen lechzt der Körper nach einer Erfrischung. Da kann sich der ein oder andere gern den markanten Spruch wortwörtlich zu Herzen nehmen: „Wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limonade draus.“

Nicht nur die Natur trägt gelb

Doch nicht nur die Natur ziert sich mit der Farbe Gelb. Auch in den Boutiquen ist der sonnige Ton in allen Variationen eindeutig eine Trendfarbe. Gisela und Burkhard Simsch, die im farblich abgestimmten Partnerlook über den Neustädtischen Markt schlenderten, haben die Gute-Laune-Wirkung schon früh entdeckt. „Gelb war schon im Winter Trend“, meint Gisela. „Um Farbe ins triste Grau zu bringen.“

Kleine Zusatzinfo, wenn es darum geht, ob Gelb denn kleidet: In China war gelb die Farbe der Kaiser und Könige. So falsch können Frau oder Mann mit der Auswahl also nicht liegen.

In Brandenburg trägt übrigens nicht nur Mensch gelb, sondern zumindest auch ein Auto. Und zwar als Accessoire an unerwarteten Stellen. So sorgten Smileys als Kappen am Reifenventil für schmunzelnde Entdecker. Manchmal kommt die Sonne im Leben eben ganz unerwartet.

Von Antje Preuschoff