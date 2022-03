Bensdorf

Die Spargelbauern haben ein Problem. Die extremen Sonnenstunden lassen das Edelgemüse schneller wachsen, als es selbst unter Folie und Vlies zu erwarten war. „Wir brauchen schnell um die 100 Erntehelfer, die eigentlich erst Anfang April kommen sollten“, berichtet Ekhard Wolter vom Gut Herrenhölzer. Vor allem Rumänen machen sich jetzt früher in Bussen auf den Weg, um die unerwarteten Erntespitzen abzufangen. Andere Saisonkräfte kommen aus Ungarn und Polen. Eine Tonne Spargel werden Vorauskräfte am Mittwoch aus dem Herrenhölzer Boden holen. Danach wird sich die Erntemenge täglich verdoppeln, um in der Spitze bis zu 20 Tonnen täglich zu erreichen.

Spargelspinnen in Herrenhölzer

Ausreißerjahre gab es immer wieder mal. „2020 war auch eine frühe Saison. Doch damals waren die Mengen nicht nennenswert. Über die Jahre macht sich der Klimawandel deutlich bemerkbar“, berichtet Gutsleiter Wolter. Die ersten Stangen hatte sein Sohn Karl, der im Unternehmen eine Landwirtschaftslehre absolviert, bereits am vergangenen Wochenende entdeckt. Seit Montag sind deshalb die ersten Helfer mit ihren Spargelspinnen unterwegs. Die mit einem Elektromotor angetriebenen Maschinen erleichtern den Männern und Frauen auf den Feldern die Arbeit, in dem sie die obere Folie vom Damm aufnehmen und hinter den Arbeitern wieder ablegen. Unterm Strich lässt sich so pro Hektar eine Arbeitskraft einsparen.

Seit vielen Jahren verkauft Johanna aus Polen den Spargel im Herrenhölzer Hofladen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Personalkosten sind ein wichtiger Posten in der Spargelproduktion. Die Anbau der Stangen ist immer noch handarbeitsintensiv. Spargelroboter haben sich in der Praxis bislang nicht durchsetzen können. Deshalb bleibt das Edelgemüse eines der wohl teuersten regionalen Produkte. Herrenhölzer geht in dieser Woche im Hofladen mit 9,50 Euro für das Kilo günstigste Qualität an den Start. Die Spanne reicht bis über 14 Euro. „Ich halte den Preis immer noch für bezahlbar. Mit steigenden Erntemengen werden sich die Durchschnittspreise bei etwa zehn Euro einpendeln. Das sind etwa zwei Euro mehr als in den Vorjahren“, so Wolter.

Herrenhölzer mit 60 Verkaufsständen

Im nächsten Jahr dürften die Preise weiter klettern. Bis dahin ist der Mindestlohn auf 12 Euro gestiegen. Schon in dieser Saison müssen die Anbauer die exorbitant gestiegenen Düngerpreise einkalkulieren. Nach der Ernte braucht der Spargelacker eine Auffrischung mit Kalistickstoff. Die Tonne kostet nicht mehr 400, sondern 900 Euro. Dazu kommen gestiegene Preise für Diesel und Energie, die Logistik und Verarbeitung verteuern. Der Spargel wird nicht nur im Hofladen verkauft. Beliefert werden rund 60 mobile Verkaufsstände, die in Brandenburg und im weiteren Umland stationiert sind.

Die mit einem Elektromotor angetriebenen Spargelspinnen sind wieder unterwegs. Die Maschinen nehmen die obere Folie auf, um sie hinter dem Erntehelfer wieder abzulegen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Ziel der Herrenhölzer ist es, dass bis Gründonnerstag (14. April) alle Spargelstände ausreichend mit Ware versorgt werden können. „Die Logistikkette steht. Auch die Erntehelfer werden noch pünktlich ankommen“, gibt sich Gutsleiter Wolter optimistisch. Eine Unbekannte ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Sollten Polen und Rumänien bei einer Verschärfung der Lage die Mobilmachung anordnen, dürfte der Strom der männlichen Saisonkräfte abrupt enden. „Wir hoffen nicht, dass es soweit kommt. Dann hat die Landwirtschaft ein echtes Problem“, so Wolter.

Von Frank Bürstenbinder