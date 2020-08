Sorge um Göttin: Aus BI wird ein Verein

Brandenburg/H

Die Bürgerinitiative Göttin macht Ernst und will nachhaltig in der Kommunalpolitik mitmischen: Aus der BI wird nun ein „Ein gemeinnütziger Verein für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Mensch und Natur. Die Göttiner Bürgerinitiative – Naturnahe Orts- und Stadtteile e.V. (GbnO)“. Das wurde am Wochenende beschlossen.

Verein war immer Option

Peter Reinhardt, Robert Thiele, Peter Richter, Andreas Steffen und Martin Senftleben (von links) führten gemeinsam die Göttiner Bürgerinitiative an. Quelle: André Wirsing

Anzeige

„Bereits in der Gründungsphase der Initiative wurde diese Option diskutiert und in der Satzung als weiterführende Möglichkeit aufgenommen. Durch den harten und zeitraubenden Kampf gegen den Ausbau des Paterdammer Wegs war jedoch nie Zeit diese Idee weiter zu verfolgen“, sagt Sprecher Robert Thiele.

Weitere MAZ+ Artikel

Vereinszwecke sollen das Fördern und Unterstützen einer nachhaltigen, umweltbewussten Verkehrs- und Städtebauentwicklung in Brandenburg an der Havel sein. Die Vereinigung setzt sich für den Natur- und Artenschutz ein.

Abstimmungen auch online

Der Verein bleibe beitragsfrei, finanziere sich über freiwillige Zuwendungen und Spenden, es soll größtmögliche Basisdemokratie geben, Abstimmungen der Mitglieder können online erfolgen.

115 Mitglieder beisammen

Zum Vorstand gehören Sprecher Robert Thiele, Marc Breiter, Andreas Steffen, Anett Welle, Uwe Gutzke, Martin Senftleben und Andreas Rutsch. Mittlerweile zählt der Verein 115 Mitglieder, neun waren am Wochenende hinzugekommen.

Kooperation mit Scholle-Beirat

Als Bürgerinitiative verhinderten die Göttiner bereits den Ausbau des Paterdammer Wegs zu einer Verbindung in Richtung Autobahn. Über Senftleben pflegen sie auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Bürgerbeirat Eigene Scholle/ Wilhelmsdorf.

Von André Wirsing