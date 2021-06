Sound der Natur: Konrad Müller erkennt Vögel am Gesang

Damsdorf

Singvögel erkennt Konrad Müller am Gesang. Er steht am Damsdorfer Fenn, sieht Enten, Amseln, Kohlmeisen, schweigt, wartet ab und hört hin.

Wunder der Natur

„Wir haben hier mehr als 20 verschiedene Arten. Doch jedes Tier hat seine eigene Melodie. Das ist ein echtes Wunder der Natur und schärft die Sinne für die Umgebung“, sagt der 76-Jährige.

Konrad Müller schaut auf den Damsdorfer Fenn. Quelle: André Großmann

Weil ihn die Klänge beeindrucken, starten Konrad Müller und der Damsdorfer Kultur- und Heimatverein die erste Vogelstimmenwanderung des Jahres. Seine Trefferquote schätzt er auf 80 Prozent. Konrad Müller achtet auf Details. Er macht klar, dass sich die Klänge während der Balz verändern.

App für Vogelstimmen Auch die App Birdnet erkennt Vogelstimmen am Gesang. Das Programm haben Forscher der Technischen Universität Chemnitz entwickelt, in der Datenbank sind Informationen zu 3.000 Arten gespeichert. Birdnet funktioniert in drei Schritten. Zuerst zeichnet die Software Vogelstimmen auf, dann sucht der Nutzer einen Ausschnitt aus, auf dem der Gesang gut zu hören ist. Nach einem Upload der Aufnahme bestimmt die App die Vogelart und verlinkt auf einen Wikipedia-Artikel mit Infos zur Vogelfamilie. Bei einem Testlauf an einer indischen Universität konnten Wissenschaftler bis zu 85 Prozent der Vögel zuordnen.

Unterschiedliche Stimmlage

Denn beim werbenden Vorspiel der Begattung von Tieren wollen die Männchen ihre Partnerinnen mit dem Gesang beeindrucken. Die Nachtigall sing am höchsten, der Rabe besonders tief. Doch welchen Tieren lauscht Konrad Müller am liebsten? „Ich höre gern den Buchfinken zu, weil sie so schön schmettern. Auch die Goldammer ist toll. Hört man genau hin, klingt ihr Gesang wie die Worte „Liebt, Liebt, Liebt mich“, sagt er der MAZ.

Der Damsdorfer besitzt eine CD mit den Klängen der Vögel, nach jahrzehntelanger Erfahrung braucht er den Tonträger aber nur selten. Konrad Müller ist sicher, dass jeder Mensch mit Übung Vogelarten am Klang erkennen kann.

Experte der Region

Nach 20 Jahren hat der Wanderwegewart sein Ehrenamt abgegeben. Er hält sich aber weiter jeden Tag in der Natur fit. „Ich bin am liebsten draußen an der frischen Luft unterwegs, auch wenn der Rücken mal zwickt. Mein Motto lautet: Wer rastet, der rostet. Hier kenne ich jeden Weg, kann genau sagen, wo welches Schild steht und wenn jemand Fragen hat, helfe ich ihm gern“, sagt er und läuft mit Dackeldame Paula durch die Wälder in Lehnin.

Konrad Müller hat den Zustand von 200 Kilometern Wegstrecke betreut, Ideen für Touren entwickelt, Schilder repariert, Forstbehörden und Mitarbeitern des Bauhofs Schäden rund um den Damsdorfer Fenn gemeldet.

Tiere kommen und gehen

Die Umgebung ist seit der Kindheit Teil seines Lebens. Weil das so ist, bemerkt er, wie sich das Leben der Vögel verändert. „Damals gab es noch Rohrdommeln und Bleichhühner. Doch langsam zieht sich alles zurück, weil wir große Probleme mit dem Biber haben. Trotzdem ist das Schauspiel der Natur jedes Mal besonders, auch wenn ein Eisvogel erscheint. Er ist der Brillant unter den Vögeln“, sagt der Damsdorfer.

Er hat auch in Zeiten der Pandemie Hoffnung für die nächsten Jahre. „Kinder, Teenager und junge Familien zieht es jetzt in die Natur. Alle sitzen in den Startlöchern, wollen raus und das ist gut so“, sagt er der MAZ.

Auf dem Damsdorfer Fenn schwimmen Graugänse. Quelle: André Großmann

Biber als Bedrohung

Das Schicksal der Vögel bewegt ihn. Gemeinsam mit anderen Helfern hat er einen Nistkasten für ein Schellentenpaar gebaut. Sie kamen immer im Frühjahr zum Damsdorfer Fenn, sind aber noch nicht sesshaft. Konrad Müller macht klar, dass der Biber ihre Nisthilfe aus Holz zerstörte. „Ich würde mich freuen, wenn die Schellenten zurückkehren. Je größer die Vielfalt, umso schöner ist die Umgebung“, sagt der Damsdorfer.

Neue Gäste aus Ostasien

In den letzten Wochen hat er aber zum ersten Mal neue Gäste im Wasser beobachtet, die sonst meist in Ostasien leben. „Hier gibt es jetzt Mandarinenten. Ich staune, wie die hierhergekommen sind. Sie haben acht Küken, fallen durch ihr buntes Gefieder auf, sind aber scheu und so gut getarnt, dass sie kaum zu sehen sind. Vielleicht gelingt das ja Beobachtern, die ihre Sinne schärfen“, sagt Konrad Müller.

Die Vogelstimmenwanderung startet Samstag, den 12. Juni um 9 Uhr am Damsdorfer Fenn. Gäste treffen sich am Weidenpalast und laufen eine drei Kilometer lange Strecke ab.

Von André Großmann