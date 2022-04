Brandenburg/H

Unglaublich, was man alles so schnell bewegen kann. Innerhalb von zwei Wochen haben Göran Schade, André Wlodarski, Hank Teufer und Torsten Gränzer, vier Größen aus der Brandenburger Kulturszene, das Festivals „Sounds for Peace“ auf die Beine gestellt. Und gerockt haben sie es auch.

Zur Galerie Sounds for Peace: Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler begeisterten am Samstag das Publikum – mit tollen Liedern und schönen Bildern, die man für den guten Zweck ersteigern konnte.

Zahlreiche Musikerinnen und Musiker boten am Samstag in der Johanniskirche mit 17 Auftritten im Halbstundentakt ein wunderbares, vielseitiges Programm. Sein Zweck: Spenden für den nächsten Ukraine-Hilfstransport des Städtischen Klinikums zu sammeln.

So traurig der Anlass auch ist: Die Stimmung unter den Künstlerinnen und Künstlern und im Publikum war bezaubernd. Wo man hinsah, schaute man in fröhliche Gesichter.

Im Seitenschiff war eine kleine Galerie aufgebaut. Werke von Sebastian Baumann, Gunter Dörhöfer, Julia Burmeister, Jens Beiler und anderen Künstlerinnen und Künstlern kamen zur Versteigerung. Jeder Euro wandert in den Topf der guten Sache.

Dass das Festival so reibungslos lief, verdankte es auch der guten Technik des Musicstores Brennabor und des Event-Theaters – und dem Einsatz von zwei Bühnen. Solisten wie Robby Schulze oder das Duo Sebastian Block und Sebastian Pietsch begeisterten das Publikum von der Empore am gläsernen Westgiebel aus.

Derweil bereiteten sich größere Gruppen wie Patchwork, Nikaya oder Burges-Gränzer-Schade auf der Bühne im Chor vor. Echt praktisch: Die kleinen und großen Zuschauerinnen und Zuschauer brauchten sie bloß umzudrehen.

Sebastian Block wünscht sich eine Wiederholung

Sebastian Block war dermaßen berührt von dieser Atmosphäre, dass er unbedingt eine Wiederholung haben möchte: „So etwas sollte es jedes Jahr geben.“ Torsten Gränzer freut sich riesig über das Gelingen und schmunzelt: „Von mir aus gern, die Homepage habe ich schon gesichert.“

Das besondere an diesem Festival: Es waren Künstlerinnen aus Künstler aus der Stadt, die sich unter der Regie der vier Organisatoren zusammen getan hatten. Sie zeigten, wie vielfältig die Musikszene in Brandenburg an der Havel ist. Auf und hinter den Bühnen „standen 80 Leute“, rief Hank Teufer in das Kirchenschiff, verbunden mit einem Dankeschön für die ehrenamtliche Unterstützung.

Die Theaterklause sorgte für Speis’ und Trank. Deren Erlös fließt ebenfalls in den Spendentopf.

Die Kirche war knackevoll. Quelle: Heiko Hesse

In der transparenten Spendenkiste lagen am Ende des Abends rund 7800 Euro. „Ich habe in der vergangenen Nacht geträumt, dass wir 10.000 Euro zusammen bekommen“, sagte Teufer vor dem Publikum.

Viele Spenden für die Ukraine-Hilfe

Das könnte noch klappen, denn manches Bild ist nicht bar, sondern per paypal bezahlt worden. Und beim Herausgehen griff auch der eine und die andere ins Portemonnaie. Gut und gerne 500 Menschen füllten das Kirchenschiff.

Von Heiko Hesse