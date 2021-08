Soziales Projekt in Brandenburg/Havel: Der „Für Alle Laden“ läuft seit einem Jahr

Brandenburg/H

Und schon ist ein Jahr rum. Im August 2020 ging der „Für Alle Laden“ in der Jacobstraße an den Start. Er eröffnete als eine ehrenamtlich geführte Begegnungsstätte für Kinder- und Jugendliche, für Senioren, für Bedürftige und alle Menschen mit Spaß am Miteinander und Füreinander. Der erste Geburtstag wurde gebührend mit Kaffee, Kuchen und dem Glücksrad gefeiert.

Aber was hat sich in einem Jahr getan? Der untere Raum des Ladens ist inzwischen fast komplett fertiggestellt. Auch der obere Raum nähert sich der Fertigstellung. Nur ein Teil der Schrittdämmung und vier Bahnen Laminat fehlen noch. In der nächste Woche soll er fertig sein. „Bei uns dauert eben alles lange“, scherzt Janett Girbinger. Anschließend können ein paar Schränke aus dem unteren Raum, nach oben gestellt werden. Somit kann der untere Raum seine „Näh-Ecke“ erhalten. „Hierzu haben wir in der letzten Woche einen guten Kontakt geknüpft.“

Die angebotenen Workshops werden gut angenommen. Besonders beliebt sind das Filzen, Steine bemalen und Häkeln. „Die sind ganz groß im Rennen.“ Der Name des Ladens trifft perfekt zu, sowohl jung als auch alt, nehmen an den Kursen teil. Auch die Müllsammelaktion „Brandenburg bleibt sauber“ findet Anklang.

Dank an alle Unterstützer

„Wir sind sehr dankbar für das ganze Team“, sagt Janett Girbinger. Derzeit gibt es acht feste ehrenamtliche Teilnehmer und einige die regelmäßig aushelfen. Auch dankbar sind sie für ihre vielen Unterstützer. Der „Für Alle Laden“ ist auf Spenden angewiesen. Wer möchte, kann schon mit einem Euro monatlich Mietpate werden und so den Laden unterstützen.

„Die Zusammenarbeit hat sich im letzten Jahr noch mehr entwickelt“, erzählt Girbinger. Alle ehrenamtlichen Mitarbeiter haben einen anderen Hauptberuf, daher kann es auch mal zu Ausfällen kommen. „Es soll für niemanden Stress sein“, wenn also mal jemand spontan absagen muss, wird umgeplant. „Bei uns geht es nicht darum ein Handwerk zu erlernen und es wie in einem Verein strikt anzuwenden.“ Stattdessen ist alles locker, entspannt und soll Spaß bringen.

Neue Pläne

Ab dem Spätherbst ist es geplant, ältere Menschen regelmäßig zu Spieleabenden einzuladen. Dazu würde Kaffee, Tee und Kuchen geben. Der obere Raum würde sich perfekt für kleine, gemütliche Spieleabende eignen. Janett Girbinger beschreibt es als einen „netten Treffpunkt um Kontakte zu knüpfen“.

