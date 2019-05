Brandenburg/H

Mit dem Fahrrad durch Brandenburg an der Havel cruisen und dabei Rätsel lösen? Am Samstag, 11. Mai, ist das möglich. Dann startet der mittlerweile sechste City-Cruise am Haus der Offiziere, die ultimative Velo-Safari in der Havelstadt.

Wer mitmachen möchte, stellt ein Radfahr-Team zwischen zwei und sechs Personen zusammen. Kinder im 10. bis 13. Lebensjahr sind nur in Begleitung einer volljährigen Person dabei.

Schnelligkeit zählt

Anhand von Rätselbildern bahnen sich die Teams mit Fahrrädern einen Weg durch die Stadt. Haben sie die Orte gefunden, lösen spannende Denk-, Sport- und Teamherausforderungen.

Wer am schnellsten alle Orte findet und die Fragen und Herausforderungen löst, gewinnt. Preise gibt es für alle. Die drei besten Teams bekommen zudem ziemlich abgefahrene Pokale.

Start in der Magdeburger Straße

Die Velo-Safari beginnt um 11 Uhr mit dem Check-In auf dem Gelände der Jugendkulturfabrik am „Haus der Offiziere in der Magdeburger Straße. Der Startschuss zur Safari fällt Punkt 12 Uhr.

Anmeldungen sind ab sofort möglich. City-Cruise-Flyer kann man im HdO ausfüllen und abgeben. Oder per E-Mail an armin@jukufa.de

Von MAZ