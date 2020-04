Bad Belzig

Wirtschaftliche Notlagen machen erfinderisch. Wenn Geschäftsmann Frank Habdank aus Bad Belzig angesichts der anhaltenden Corona-Krise derzeit überhaupt keine Reisen in nahe und ferne Länder mehr verkaufen kann, wechselt er halt kurzerhand die Branche.

Ernte läuft jetzt voll an

Ab sofort wird dienstags und donnerstags für drei Stunden am Vormittag in seinem Reisebüro an der Wiesenburger Straße in der Kreisstadt Spargel aus Ragösen verkauft. Dort läuft die Ernte des Stangengemüses jetzt voll an. Eine Ausweitung der Geschäftsidee sei denkbar auf weitere Tage. „Sowie später gerne auch auf andere Produkte der Region und der Jahreszeit“, erklärt Frank Habdank zu seiner Kooperationsidee für eine „Hilfe zur Selbsthilfe in der Corona-Krise“.

Auch in seinen beiden weiteren Filialen im Beetzsee-Center in Brandenburg an der Havel sowie in Lutherstadt Wittenberg im nahen Sachsen-Anhalt möchte der Unternehmer bald statt Urlaubsfreuden den Spargel und andere Produkte aus dem Fläming an die Kunden bringen.

„Den Landwirten fehlen derzeit Erntehelfer, da können wir doch den Verkauf übernehmen“, sagt der Geschäftsmann pragmatisch. Auf dem Spargelhof von Sladjana Mitic und ihrer Familie in Ragösen packt der Geschäftsmann selbst mit an. „Ich bin Mädchen für alles, besorge Ersatzteile und erledige Fahrdienste“, erzählt Habdank zu seiner selbst gewählten neuen Tätigkeit. Schließlich habe er früher schon mal als Ingenieur für Be- und Entwässerungsanlagen in der Landwirtschaft gearbeitet.

Für Frank Habdank geht es vor allem auch um einen Zuverdienst für seine sieben Mitarbeitenden. Alle seien sofort bereit gewesen, im Rahmen der gesetzlich möglichen Stunden etwas dazu zu verdienen. Das für sie beantragte Kurzarbeitergeld decke aktuell nämlich nur 60 beziehungsweise – bei Angestellten mit Kindern – 67 Prozent der üblichen Bezüge.

Kontakt zu Kunden fehlt

„Da fehlt schon was und außerdem kommen wir so mal wieder raus“, sagt Katrin Schulze, die sonst in Bad Belzig Reisen verkauft. „Ohne Kontakt zu den Kunden zu sein, das sind wir doch gar nicht gewohnt“, pflichtet Kollegin Madeleine Merten-Wieland bei. Also stehen nun die Spargelkisten vor den Reiseprospekten, die wohl längere Zeit noch in den Regalen bleiben müssen.

„Wir rechnen mit einer noch längeren Durststrecke für unsere Branche“, erklärt Frank Habdank. Er sieht im Verkauf von Landwirtschaftsprodukten nun auch eine Stück Solidarität für Betriebe im Fläming. „Gern übernehmen wir die Vermarktung auch für andere Betriebe der Region, wenn sie Interesse haben“, sagt der Reisebüro-Chef.

Reisekaufmann Frank Habdank vor seinem geschlossenen Reisebüro im Beetzsee-Center zu Brandenburg an der Havel. Quelle: André Wirsing

„Ich bin selbst lange schon Kunde beim Spargelhof Ragösen“, erzählt Habdank. Dort kam er mit Chefin Sladjana Mitic ins Gespräch. „Wir merkten schnell, dass unsere Betriebe jeweils anders unter der Corona-Krise mächtig leiden, wir uns aber gegenseitig helfen können“, sagt der Bad Belziger Unternehmer. Die Chefin des Spargelhofes willigte ein. Habdanks Kolleginnen seien auch bereit, beim Sortieren des Spargels auf dem Hof zu helfen oder Verkaufsstände in der Stadt zu besetzen.

