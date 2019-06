Brandenburg/H

Insgesamt 20 Brandenburger Vereine können sich über Fördergeld aus dem Topf der Mittelbrandenburgischen Sparkasse freuen. Andreas Schulz, Vorstandsvorsitzender der Mittelbrandenburgischen Sparkasse ( MBS) und Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) überreichten im Dustriemuseum Förderzusagen im Gesamtwert von mehr als 30.000 Euro.

Der Fußballclub Borussia Brandenburg braucht Geld für die Ausstattung des Fußball-Nachwuchses. Der Sportverein Wasserfreunde Brandenburg will sich einen Laptop anschaffen. Der Briefmarken-Sammler-Verein Brandenburgia plant eine Ausstellung über „100 Jahre Philatelie“.

Fotoprojekt und Gymnastikmatten

Der Demokratische Frauenbund Landesverband Brandenburg engagiert sich für „Schön und stark – ein Fotoprojekt für Frauen mit Krebs“. Die Sportfreunde Brandenburg 94 brauchen jeden Euro für ein Sportfest. Die TSG 72 Schmerzke möchte Gymnastikmatten anschaffen.

Der Förderverein Zukunft für Kinder will sein Projekt „Bücher und mehr“ ausstatten. Der Landesausschuss für Innere Mission plant zusätzliche Freizeitangebote für Behinderte. Der Blinden- und Sehbehinderten-Verband Brandenburg will die Teilhabe von Blinden und Sehbehinderten am gesellschaftlichen Leben fördern.

Neue Ausstellung über die Brennaborwerke

Der Historische Verein Brandenburg ( Havel) plant eine Präsentation zur Heimatgeschichtsforschung. Der 1. Brennaborverein Brandenburg an der Havel erarbeitet eine neue Ausstellung über die Brennaborwerke. Der Verein zur Förderung der Kirchenmusik in Brandenburg an der Havel organisiert das Weihnachtsoratorium.

Die Hospiz-Bewegung Brandenburg benötigt Geld zur Ausstattung der Patientenzimmer. Der Förderverein Krugpark Brandenburg kann jeden Euro für die Vereinsarbeit gut gebrauchen. Der Reit- und Fahrverein Brandenburg will einen Pferdewagen kaufen.

Feriencamp und Jazzfest

Der Förderverein des Von-Saldern-Gymnasiums will ein deutsch-französisches Feriencamp fördern. Die Jazzfreunde Brandenburg benötigen Mittel für das kommende Jazzfest.

Der Eisenbahnersportverein Kirchmöser plant die Anschaffung eines Nassmarkierwagens. Der Verein Lauschkultur plant das 12. Brandenburger Hörspielwochenende. Und der Segelclub „Märkischer Adler“ benötigt Geld für eine Bootsausrüstung.

