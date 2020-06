Sparkasse spendet 57.250 Euro an Brandenburger Vereine

Brandenburg/H

57.250 Euro spendet die Mittelbrandenburgische Sparkasse an 25 Brandenburger Vereine. „Wir bauen unser Engagement aus, weil die Vereine für eine intakte Zivilgesellschaft stehen. Ohne sie wäre das kulturelle, soziale und sportliche Leben um einiges ärmer“, sagt der Vorstandsvorsitzende der MBS Andreas Schulz.

Stadtgeschichte neu erleben

Der Vorsitzende des Historischen Vereins Brandenburg Udo Geiseler hört zu und lächelt. Beide Männer setzen sich vor den Springbrunnen am Altstädtischen Markt und schauen in den vorletzten Jahresbericht der Geschichtsliebhaber.

Udo Geiseler nutzt die MBS-Spende für den neuen Jahresbericht des Historischen Vereins Brandenburg. Quelle: André Großmann

„In diesem Jahr stellen wir detailliert die Geschichte der Arado-Flugzeugwerke vor. Auf 72 Bildern zeigen wir außerdem Eindrückedes Neuen Bauens in Brandenburg und beleuchten die Ausreise in den 80er-Jahren. Die Spende ist für das Projekt so hilfreich, denn wir brauchen dafür schon eine mittlere vierstellige Summe“, sagt Udo Geiseler.

Waschmaschinen für Fußballer

Die Fußballer von Stahl Brandenburg kaufen vom Geld neue Waschmaschinen, der Verein „Collegium musicum“ nutzt die Unterstützung zur Planung seines Weihnachtskonzerts. Beim Tierschutzverein in der Caasmannstraße 16 entstehen ein neues Nagerhaus für Kaninchen, Meerschweinchen und ein Vogelkäfig.

Während die Jecken vom Brandenburger Karnevals-Club (BKC) von den Geldern neue Kostüme für die Blaue Garde kaufen, unterstützt der Verein „Zukunft für Kinder“ in Kirchmöser das Projekt „Mathematik zum Anfassen“. Die Akrobatik-Abteilung der Sportfreunde Brandenburg 94 ( SFB 94) freut sich auf die neue Kampfrichter-Software „Acro Score“.

Neustart für Trabi und Traktor

Beim Förderverein „Stahlmuseum“ lautet das Motto hingegen „Zurück auf die Straße“. Dabei restaurieren Mitarbeiter des Industriemuseums Fahrzeuge wie einen Trabant, den Takraf-Panorama-Stapler und einen in Brandenburg an der Havel gebauten Traktor Aktivist. „Die Fahrzeuge sollen wenn möglich auch wieder zugelassen werden. Dann können wir zu besonderen Anlässen Rundfahrten starten“, sagt der Leiter des Industriemuseums Marius Krohn.

