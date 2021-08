Sparschweine im Glück: Einbrecher bei Blau-Weiß Rädel verschwinden ohne Beute

Rädel

Unbekannte brechen mitten in der Nacht ins Sportheim von Blau-Weiß Rädel ein. Sie versuchen es über die Tür am Haupteingang, mehrere Fenster und gelangen schließlich über das Fenster des Kegelraums ins Innere.

Sportler wundern sich

Die Täter brechen den Dartautomaten auf, sehen den Laggerraum mit Getränken, einen Fernseher und zwei Sparschweine. Ein Objekt der Begierde scheinen sie nicht zu finden, die Einbrecher stehlen: nichts. „Das ist alles sehr kurios, so etwas haben wir auch noch nicht erlebt. Die Vermutung liegt nahe, dass Kinder, Jugendliche oder Laien am Werk waren. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, bewiesen ist noch nichts“, sagt der Vereinsvorsitzende Gordon Thiele.

Blau-Weiß Rädel ist im Lehniner Ortsteil mit über 80 Mitgliedern der größte Sportverein. Die Anhänger kegeln, spielen Dart und Fußball. Doch wie wurden sie auf den Einbruch aufmerksam? Ein Zeuge sah zunächst das geöffnete Fenster an der Kegelbahn. Er rief Roland Jeske, den Abteilungsleiter der Sektion Kegeln an, der schließlich Polizei und Gemeinde informierte.

Suche nach Einbrechern

Er und andere Vereinsmitglieder fragen sich, wer die Diebe ohne Beute sind. „Vermutlich wollten die Täter einfach nur randalieren, etwas beschädigen und waren dann enttäuscht, dass sie nicht soviel Geld gefunden haben. Es ist aber trotzdem schade, denn die Beschädigungen an den Fenstern könnten mehrere hundert Euro kosten“, sagt er. Die Suche nach den Tätern läuft weiter, auch weil Einbrecher häufiger das Sportheim von Blau-Weiß Rädel aufsuchen.

Durch dieses Fenster sind die Einbrecher wieder geflüchtet. Quelle: André Großmann

Botschaft auf Sparschwein

„Hier wurde im Jahr 2015 ein Fernseher gestohlen, genau zu meinem 30. Geburtstag, das vergesse ich nicht. Dieses Mal hatten wir noch Glück im Unglück, weil sonst nicht mehr fehlt. Weil das Gebäude der Gemeinde Kloster Lehnin gehört, müssen wir jetzt schauen, wie es weiter geht und ob es notwendig ist, das Schloss auszutauschen“, sagt Patrick Pape der MAZ.

Er hat das Sparschwein mit dem Spruch „Zu viel Geld im Portemonnaie, das muss nicht sein, wirf es einfach in dieses Schwein“ beschriftet, lächelt und hofft, dass der Text weitere Einbrecher von Diebestouren abhält. Auch wenn die Täter nichts gestohlen haben, läuft die Suche nach Hinweisen. Zeugen können sich unter 0172 15 04 108 melden.

Von André Großmann