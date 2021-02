Brandenburg/H

Action und Spaß im Schnee motivieren Lina Göpfert beim Rodeln. Die 7-Jährige setzt sich auf ihren Schlitten, fährt von der Friedenswarte in Richtung Muschelgrotte und jubelt.

Zur Galerie Der Spaß im Schnee ist für viele Brandenburger und Mittelmärker ein Abenteuer. Die MAZ zeigt, wo Leser gern rodeln.

Abenteuer auf dem Marienberg

„Ich bin das erste Mal rodeln und hier geht es wirklich schnell den Berg herunter. Das ist klasse, aufregend und ich genieße die Zeit mit meinem Bruder Leon“, sagt die Grundschülerin. Wie die Geschwister genießen Tausende Brandenburger den Rodelspaß im Schnee.

Anzeige

Das beliebteste Ausflugsziel befindet sich auf dem Hang neben dem Nordaufgang zum Marienberg. Weil die Wettervorhersagen ab Samstag Schnee und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt versprechen, freuen sich Brandenburger auf neue Abenteuer und verraten der MAZ ihre liebsten Rodelstrecken.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Pläne fürs Winterwetter

Mutter Anja Marian ist mit Ehemann Roberto und den vier Kindern Emily, Kimberly, Jaxon und Skylar unterwegs. Sie laufen mit dem Schlitten durch die Max-Herm-Straße und finden in der Nähe einen Hügel.

„Wir nennen ihn den kleinen Berg und nutzen das Wetter in den nächsten Tagen voll aus“, sagt die 33-Jährige. Auch Mutter Jessica Jahn läuft mit ihrem Sohn Luca Dean durch den Brandenburger Stadtteil Hohenstücken. Sie genießen Schneeballschlachten und empfehlen zum Rodeln den Berg am Skatepark.

Freiheit auf dem Schlitten

In der Nähe der Friedenswarte beobachtet Julia Rehdorf weiter die Fahrten ihrer Tochter Lina Göpfert. Auch die 31-jährige Brandenburgerin steigt zweimal auf den Schlitten, lässt sich von ihren Kindern ziehen, rodelt herunter und landet im Gebüsch. Weil das so ist, geben ihr Tochter und Sohn Tipps für eine bessere Körperhaltung. Den Hang am Nordaufgang des Marienbergs nutzt sie nicht.

„Da waren diese großen Steine und sie bremsten Lina aus. Sie landete mit dem Gesicht und hatte fast einen einen diesen großen Steine im Auge gehabt. Da mag sie jetzt auch nicht mehr mit dem Schlitten runter fahren“, sagt Julia Rehdorf.

Sie sucht nach anderen Strecken, fernab des Trubels und genießt es, wenn ihr Nachwuchs Spaß hat. „Kinder sind beim Rodeln frei. Sie erleben den Moment und vergessen alles um sich herum. Das macht das Abenteuer aus“, sagt die Brandenburgerin.

Tipps von MAZ-Lesern

Beliebte Ziele in der Region sind der Kindergartenberg in Klein Kreutz, am Marzahner Fenn, bei den Götzer Bergen und auf dem Mühlenberg in Hohenferchesar. Die Lehninerin Silke Sander empfiehlt Rodelfans die Strecke am Kolpinsee am Stichweg, den Hügel am Gohlitzsee und den Hang gegenüber der Klosterkirche in Richtung des Kräutergartens.

Die Wusterwitzerin Stefanie Deisler spaziert mit dem Schlitten und Sohn Nero gern in Richtung des Weinbergs in Kirchmöser-Ost und zum sogenannten Werdereck, einem Seitenarm des Wusterwitzer Sees. „Wenn wir mal nicht rodeln gehen können, fahren wir halt Schlittschuh. Es ist wichtig, die Zeit zu nutzen und Spaß zu haben“, sagt sie der MAZ.

Von André Großmann