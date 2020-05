Spaß trotz Corona-Krise: Städtische Musikschule startet Wettbewerb

Brandenburg/H

Spaß und Lacher sind für Bernd Heese und Christine Lengtat in der Corona-Krise wichtiger denn je. Deshalb starten sie einen Online-Wettbewerb an der städtischen Musikschule „ Vicco von Bülow“ und erinnern so an den Namensgeber der Bildungseinrichtung, den Humoristen Loriot.

Texte, Lieder und Videos gesucht

Sonst lernen in der Gutsmuthsstraße 23 bis zu 700 Schüler das Spiel auf verschiedenen Instrumenten. Jetzt können sie Texte, Lieder, Gedichte, Videos, Musikaufnahmen und Zeichnungen mit witzigen Themen senden.

„Wir leben gerade in einer ungewöhnlichen Zeit. Vieles ist anders, als wir es kennen. Dadurch finden wir uns in neuen und manchmal auch schwierigen Situationen wieder. Hier kann uns oft eine ordentliche Prise Humor weiterhelfen“, sagt Musikschulleiter Bernd Heese.

Musikschulleiter Bernd Heese freut sich auf witzige Texte, Lieder und Videos. Quelle: André Großmann

Die Idee zum Wettbewerb stammt von Violinlehrerin Christine Lengtat. Sie hofft, dass die „ Vicco von Bülow Musikschule zur lustigsten im ganzen Land“ wird. Spaß ist für die Künstlerin ein Weg, um Hindernisse und Veränderungen zu bewältigen.

Mit Humor gegen Probleme

„Humor dreht die Dinge um, verändert Sichtweisen und ist Kreativität pur. Davon brauchen wir viel, gerade als Ventil und Ausgleich für alle Probleme und Herausforderungen, die der Alltag jetzt so mit sich bringt“, sagt die Potsdamerin.

Sie lacht täglich über ihren Britisch-Kurzhaar-Kater George, der immer seine Interessen durchsetzt und schmunzelt, wenn sie sich in selbstgedrehten Youtube-Videos sieht.

Erinnerung an Loriot

Bernd Heese betont, wie befreiend Humor und Kreativität sind. „Denn aktuell sind wir etwas gefangen in einer Situation, die wir nicht selbst bestimmen können“, sagt der 64-Jährige. Mit dem Wettbewerb will er auch jüngere Brandenburger an Loriots Spuren in der Havelstadt erinnern und zeigen, „dass die Musikschule noch da ist“.

Musikschule seit 18. März geschlossen

Die städtische Einrichtung ist seit dem 18. März für den Besucherverkehr geschlossen, mehr als die Hälfte der Lehrer unterrichten ihre Schüler deshalb online an den Instrumenten. „Dies geschieht über unterschiedliche Programme wie Whatsapp und Zoom, ersetzt aber nicht den direkten Kontakt“, sagt Bernd Heese.

Wiedereröffnung ab 11. Mai denkbar

Noch ist unklar, an welchem Tag die Musikschule „ Vicco von Bülow“ wiedereröffnet, der Einzelunterricht für Schüler ist aber nach den letzten Lockerungen der Brandenburger Landesregierung ab dem 11. Mai denkbar. Eine Neufassung der Corona-Eindämmungsverordnung soll am 8. Mai erscheinen.

Sobald der Beschluss des Landes vorliegt, passt die Stadt die lokal gültigen Allgemeinverfügungen an. „Darauf warten wir. In Einzelbereichen wie dem Klavier- und Gitarrenunterricht könnten wir sofort starten, weil dort der Mindestabstand und die Hygieneregeln gewährleistet sind“, sagt der Musikschulleiter.

Er freut sich jetzt schon auf Begegnungen mit Schülern und Lehrern. Dann erinnert er sich an Loriot, „sein Faible für kuriose Momente und Ideen im Alltag“, setzt sich an ein Klavier und lächelt.

Einsendungen für den Online-Wettbewerb der Musikschule „ Vicco von Bülow“ sind bis zum 7. Juni per E-Mail an bernd-heese@stadt-brandenburg.de möglich. Da die Beiträge der Teilnehmer maximal 16 Megabyte groß sein dürfen, sollten Videos laut Veranstalter mit einem Youtube-Link versendet werden. Eingereichte Medien veröffentlichen die Organisatoren auf www.musikschule.stadt-brandenburg.de, der Gewinner erhält ein iPad 10.2.

