Spektakuläre Bilder: Die Sprengung der Brücke 20. Jahrestag in sechs Videos

Brandenburg/H

Es war Punkt 10 Uhr am Mittwoch, als die Brücke 20. Jahrestag in Brandenburg an der Havel in sich zusammen sackte. Die MAZ hat das Großereignis nicht nur mit einem ausführlichen Liveticker begleitet, sondern auch in Bewegtbild festgehalten. Aus mehreren Perspektiven – per Drohne aus der Luft und aus nächster Nähe am Altstädtischen Bahnhof – haben wir draufgehalten und spektakuläre Bilder einsammeln können. Viel Spaß beim Anschauen!

Sprengung der Brücke, Drohnenaufnahme aus Richtung Nordost

Brückensprengung, Drohnenaufnahme aus Richtung Süden

Brückensprengung: Drohnenschwenk

Einsturz der Brücke, Blickwinkel Altstädtischer Bahnhof

Drohnenvideo: So sah die Sprengung aus luftiger Höhe aus

Erste Begehung der Sprengmeister am gefallenen Bauwerk

Viele Brandenburger haben es sich nicht nehmen lassen, die Brückensprengung aus der Nähe zu verfolgen. Hier finden Sie, liebe MAZ-Leser, auch eine Bildergalerie der Ereignisse vom 19. Mai 2021.

Zur Galerie Sprengmeister Eduard Reisch sorgte dafür, dass die Brücke 20. Jahrestag in Brandenburg an der Havel Geschichte ist. Gemeinsam mit seinem Team hat er die Sprengung akribisch vorbereitet, am 19. Mai 2021 schlug die letzte Stunde des maroden Bauwerks.

