Brandenburg an der Havel - Spendenaktion Havelcrowd in Brandenburg an der Havel: Ausrüstung für DLRG und Johanniter

Die Spendenaktion Havelcrowd der Stadtwerke Brandenburg (StWB) war erfolgreich. Beide Projekte haben ihr Spendenziel erreicht. Die Johanniter und die DLRG können sich jetzt über neue Ausrüstung freuen.