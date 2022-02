Brandenburg/H

Viele Eltern autistischer Kinder kennen das Problem: Betreute Wohneinrichtungen, die auf die Bedürfnisse autistischer Menschen ausgerichtet sind, sind rar. Das mussten auch Menschen aus Brandenburg und dem Umland erfahren – und wurden schließlich selbst aktiv. In Falkensee entsteht derzeit eine ganz neue Unterkunft, die „Oase“.

Für dieses Projekt wurde im Rahmen der Havel-Crowd in den vergangenen Wochen Geld gesammelt. Die von den Brandenburger Stadtwerken ins Leben gerufene Initiative lädt Menschen ein, Vereine und Projekte, die ihnen in und um die Stadt Brandenburg an der Havel am Herzen liegen, finanziell zu unterstützen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Crowdfunding zur „Oase“ lief bis 31. Januar unter www.havel-crowd.de. Die angepeilte Spendensumme von 1500 Euro war schnell erreicht, letztlich wurde das Ziel sogar deutlich übertroffen. Insgesamt 3690 Euro kamen zusammen, 26 Personen unterstützten das Projekt. Das neue Zuhause für junge Erwachsene mit Behinderung kann also weiter wachsen.

Lesen Sie auch: So ist die Corona-Krise für eine Familie mit einem behinderten Kind

Lesen Sie auch: Wie es für Ana Lenas Familie im Corona-Jahr weiter ging

Insgesamt wurden in den letzten Wochen über das Havel-Crowd-Portal rund 15.000 Euro an Spendengeldern eingesammelt – davon profitieren nun vier Projekte. Finanziert werden sollen mit diesen Mitteln neben der Falkenseer Oase eine Lichtanlage für die Bogenschützen des BSRK (erreichte Spendensumme: 1684,54 Euro), die Motorradsanitäter der Johanniter-Unfallhilfe (4515 Euro) und Schutzkleidung für die Einsatzkräfte des DLRG-Stadtverbandes in Brandenburg an der Havel (5320 Euro).

Von Philip Rißling