Die Menschen in der Region sind unglaublich gut in ihrer Spendenbereitschaft für arme und unverschuldet in Not gekommene Familien – das beweist das Ergebnis der gerade beendeten MAZ-Sterntaler-Aktion 2021: Sagenhafte 31.035,40 Euro landeten auf dem vom DRK-Kreisverband Brandenburg geführten Spendenkonto. Damit konnten acht Familien und zwei soziale Projekte unterstützt werden.

Viele Spenden zu den Feiertagen

Selbst über die Feiertage sind noch Spenden auf den letzten Drücker eingegangen. Das sind die Spenden: 25 Euro von Sylvia und Dirk Krause, 100 Euro von Thoralf Leetz, 100 Euro von Hans-Joachim Nitschke, 50 Euro von Karl-Heinz Siebert, 100 Euro von Jutta Rosen-Schinz, 50 Euro von Birgit und Michael Schön, 30 Euro von Marlis Rusch, 50 Euro von Ingeborg Österreich, 50 Euro von Hanni Estert, 50 Euro von Liane und Günter Berlin, 30 Euro von Rosemarie und Andreas Tage, 50 Euro von Annerose und Klaus Lukas, 50 Euro von Martina und Wolfram Geißler, 50 Euro von Christa-Heide Bräuer, 100 Euro von Wiebke Dodrimong und Ralf Zimmer, 100 Euro von Hannes Skibba, 50 Euro von Erika und Manfred Hannemann, 150 Euro von Andreas Lippke, 30 Euro von Sigrid Michelsson, 50 Euro von einem anonymen Spender, 25 Euro von Gerd Ernicke, 50 Euro von Edith und Klaus Ehrhardt, 20 Euro von Edith Scheinert, 25 Euro von Daniela Wotschke, 500 Euro von Jennifer Kamphaus, 50 Euro von Theresa Pauli, 10 Euro von Petra Venzke-Jürgen, 200 Euro von Gesine und Manfred Siems sowie 30 Euro von Friedlinde und Hans-Joachim Schinhauer.

Großzügige Firmen

Wie in den Vorjahren auch haben die Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co. KG wiederum 1000 Euro überwiesen. Ebenso hat MAZ-Geschäftsführer Benjamin Schrader im Namen der Märkischen Verlags- und Druckgesellschaft mbH Potsdam 1000 Euro für die MAZ-Sterntaler-Aktion gespendet.

Das Fahrrad für Arad Almasi hatte Händler Steffen Teichmann persönlich ausgeliefert. Quelle: Heike Schulze

Viele Partner über Jahre hinweg

Egal, ob fünf oder 1000 Euro, jede Spende war und ist willkommen und kommt komplett bei den Beschenkten an. Der Erfolg der Aktion wäre nicht möglich ohne die vielen Helfer beim Deutschen Roten Kreuz, im Einzelhandel oder auch aus der Bürgerschaft – manche Kooperationen gibt es schon über Jahre. Auch dort helfen uns die Partner mit Rabatten, Sonderleistungen oder auch Dienstleistungen, die sich nicht immer in Euro und Cent umrechnen lassen.

Rabatte und Dienstleistungen

Möbel-Boss Marktleiter Ron Marco Neidel hat nicht nur neue Möbel zu den Familien gebracht, er hat auch das Entsorgen des verwohnten Mobiliars auf Firmenkosten organisiert. Verkaufsmanager Stephan Uppendahl vom Brandenburger Media-Markt gibt ungefragt großzügige Rabatte beispielsweise auf die Waschtrockner, die aus der Ausstellung im Markt herausgekauft wurden.

Velo-Fahrradhändler Steffen Teichmann liefert kostenlos Fahrräder aus Brandenburg an der Havel bis nach Ziesar. Zuvor hat er die Drahtesel alle noch verkehrssicher gemacht, damit die beschenkten Kinder glich losradeln können.

Ein Bus voller Geschenke

Der Unternehmer Volker Podzimek hat kostenlos einen Bus zur Verfügung gestellt, mit dem zur Bescherung alle Geschenke zu den Familien transportiert werden konnten. Obwohl Möbel, Elektro-Großgeräte und Fahrräder separat transportiert wurden, ist es gelungen, mit dem „Rest“ den Bus dreimal komplett zu füllen.

Stellenweise Engpässe

Dabei gibt es ja noch nicht einmal Waren und Dienstleistungen im Überfluss. Die Initiative „Zuhause in Branne“ um das Kleiderursel-Team hatte sich beispielsweise einen Sanitärinstallateur für den neuen Laden in der Jacobstraße 9 gewünscht. Doch von den angefragten Fachbetrieben hatte keiner einen Termin frei. Also schickte ProjektentwicklerBernd Jansen unbürokratisch seinen Hausmeister, der über die entsprechenden Fähigkeiten verfügt.

Im Spielwaren-Laden Wedekind weiß das Team um Verkaufsleiterin Simone Gresch schon lange im Voraus, was in der jeweiligen Saison im Trend liegt. Da werden auch schon mal Topmodel-Federtaschen oder beliebte Playmobil-Sets für Sterntaler „gebunkert“, um sie im Dezember verfügbar zu haben.

Kooperation mit Vertrauen

So ist über die Jahre eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entstanden, welche das Umsetzen der Aktion etwas leichter macht. Mit dem Deutschen Roten Kreuz dauert sie schon sehr lange an, Vorstand Andreas Griebel und Buchhalterin Doreen Hessler agieren unbürokratisch und leisten freiwillig Mehrarbeit bei dem Führen des Kontos und beim Ausstellen der Spendenquittungen.

Die MAZ-Sterntaler-Aktion ist und bleibt eben ein echtes Gemeinschaftswerk.

Von André Wirsing