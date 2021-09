Brandenburg/H

Nichtgläubige würden vielleicht von einem Wunder sprechen. Pastor Hans Martin Richter schreibt den Geldsegen für seine kleine Gemeinde der Güte Gottes zu.

Am 25. September zeigt die Kirchengemeinde aus der Walzwerksiedlung, wie das Sankt-Bernhard-Begegnungszentrum aussieht, das im Laufe eines Jahres auf recht wundersame Weise entstanden ist. Die Feier zur Eröffnung findet an dem Samstagnachmittag zwischen 14.30 und 17 Uhr auf dem Eckgrundstück Thüringer Straße 68 und Hannoversche Straße statt.

Fast eine Million Euro kosten Umbau und Sanierung des Gebäudes. Die vor rund einem Jahr begonnenen Arbeiten sind abgeschlossen. Den weitaus größten Teil, nämlich rund 850.000 Euro, haben Spender aus ganz Deutschland beigetragen. Zu etwa einem Drittel mit einem zinslosen Darlehen. Das übrige Geld wurde geschenkt.

Hans-Martin Richter vor gut einem Jahr vor dem alten Gemeindezentrum, das inzwischen Geschichte ist. Die neue Begegnungsstätte steht. Quelle: JACQUELINE STEINER

Hans-Martin Richter, Pastor der Gemeinschaftskirche Brandenburg, berichtet von einmaligen Gesprächen in den zurückliegenden Monaten. So hatte eine Christin, die weit außerhalb der Stadt lebt, von dem Brandenburger Bauprojekt erfahren. Sie rief den Pastor an, weil sie die Gemeindearbeit in der Walzwerksiedlung unterstützen wollte.

Die Frau bot an, 100.000 Euro als zinsloses Darlehen bereitzustellen. Die Gemeinde war begeistert. Noch mehr freute sie sich über den zweiten Anruf dieser Frau, die sogar schon einmal in der Brandenburger Gemeinde zu Besuch war.

Eine Erscheinung im Schlaf

Am folgenden Tag meldete sich die gläubige Christin also erneut. Weil sie schlecht geschlafen und dabei eine Erscheinung hatte. Im Ergebnis wandelte die großzügige Spenderin ihr angekündigtes Darlehen in ein 100.000-Euro-Geschenk für das Begegnungszentrum um.

Ein ehemaliges Jungschar-Kind von Pastor Richter meldete sich ebenfalls auf erfreuliche Weise. Vierzig Jahre später arbeitet der damalige Junge als Augenarzt im Mecklenburgischen. Er lässt eine Rückzahlung, die er erhalten hat, in das Sankt-Bernhard-Begegnungszentrum fließen. Einen sehr hohen Betrag, wie der Pastor sagt.

Dauerauftrag eines Hartz-IV-Empfängers

Aber auch kleinere Spenden haben die Gemeinschaft von Sankt Bernhard erreicht. Ein Geldgeber aus Süddeutschland, der nach Richters Angaben auf Hartz-IV-Niveau lebt, hat einen monatlichen Dauerauftrag über 15 Euro für das Brandenburger Bauprojekt eingerichtet. Andere geben kleine Beträge – 5 oder 10 Euro. Auch Kinder.

Mehrere Male hat es Pastor Richter erlebt, dass Menschen zu ihren runden Geburtstagen auf Geschenke verzichtet haben und auf diese Weise viele tausend Euro für das Sankt-Bernhard-Projekt geben konnten.

Spenden von Hinterbliebenen

Hinterbliebene erfüllten die Wünsche ihrer Ehepartner und spendeten im Anschluss an die Beerdigung Geld, in einem Fall sogar 8000 Euro.

Hans Martin Richter und die Mitstreiter in der kleinen Gemeinde sind happy über den Zuspruch. Das neu entstandene Begegnungszentrum soll weit über die Gemeinde hinaus strahlen, nicht nur ein Treffpunkt für Christen sein, sondern für die Walzwerksiedlung insgesamt, in der es nicht mehr viele Orte für Zusammenkünfte gibt.

Gemeindesaal von Schadstoffen befreit Abriss, Umbau und Sanierung des Gemeindezentrums wurden nach Auskunft des Pastors in keiner Weise öffentlich finanziell gefördert. Das alte ungenutzt Gemeindehaus war mit schädlichen Klebersubstanzen belastet. Daher sind die Sanierungskosten relativ hoch. Das ganze Parkett musste herausgerissen werden. Der kleine Zwischenbau direkt neben der Kirche wurde abgerissen, ein neues Foyer ersetzt ihn. Der sich daran anschließende größere Gemeindesaal ist saniert und umgebaut. Das Dach wurde mit Zustimmung der Nachbarn um einen halben Meter erhöht. Die Gemeinde Sankt Bernhard möchte als nächstes die Kirche außen sanieren und hofft dafür auf einen Kredit über eine halbe Million Euro.

„Wir möchten Angebote machen und Angebote ermöglichen“, betont der Pastor. Die „Dienstagsfrauen“, die sich vormals in dem inzwischen geschlossenen Café getroffen haben, kommen nun im Zentrum zusammen. Jeden Dienstagmorgen findet also ein Kaffeeklatsch statt.

Der Strick- und Häkelklub ist dort nun gut aufgehoben und zahlt nur für die Heizkosten einen kleinen Obolus. Babymassagekurse bei Sankt Bernhard münden in eine Krabbelgruppe. Und daraus ist ein Müttertreff erwachsen.

Was der Walzwerksiedlung dient

Teenagergruppe, Gymnastik- und Bastelkreis: „Alles ist willkommen, was der ganzen Siedlung dient und in unser Profil passt“, erklärt Richter. Lächelnd fügt er hinzu: „Niemand muss Angst haben, dass er getauft wird. Wir bezeugen zwar unseren Glauben, aber es geht nicht darum zu überzeugen.“

Am 25. September stellt die Gemeinschaftskirche Brandenburg ihre neuen Räume vor, lädt zu Kaffee und Kuchen. Susann Brückner bietet Spiele für Kinder und Unterhaltung für Familien. Der Jekami-Chor tritt ebenso auf wie Schauspieler und Theaterbetreiber Hank Teufer.

Eine gute Woche später folgt am 3. Oktober der Gottesdienst zur Eröffnung des Sankt-Bernhard-Begegnungszentrums. Ebenfalls mit Besichtigung der neuen Räume und einem Programm.

Von Jürgen Lauterbach