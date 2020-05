Brandenburg/H

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in der Pariser Straße in Brandenburg-Hohenstücken Sperrmüll in Brand gesetzt. Polizei und Feuerwehr rückten aus, um den Brand zu bekämpfen und die Ursache zu klären.

In Flammen gingen ein Sessel, ein Stuhl und ein Mülleimer auf. Die Polizei konnte keinen Täter finden. Sie ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und hat eine Anzeige aufgenommen.

