Brandenburg/H

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag im Lokal einer Sportstätte in Brandenburg-Nord zwei Dart-Spielautomaten aufgebrochen. Nach Polizeiangaben versuchten die Täter, dafür zunächst die Eingangstür aufzubrechen. Als das scheiterte, hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes.

Die Höhe der Beute war am Freitag noch unklar. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Werkzeug, das die Täter zurückgelassen hatten, und biologische Spuren.

Von MAZ