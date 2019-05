Brandenburg/H

Mit Magierhut, Kostüm und Zauberstab wünscht sich Levi Petsch, dass kein Kind ohne Spielzeug bleibt. „Ich zaubere den Kindern gern mehr Gesellschaft und Zeit mit spannenden Spielen“, sagt der Zwölfjährige. Die Bestandteile seines Outfits gehören zum Spiel „The Great Maestro Show“, dass Samstag beim ersten Bücher-und Spielzeugverschenketag an Kinder aus bedürftigen Familien überreicht wird. Mitglieder des privaten Hilfsprojekts „Kleiderursel“ geben Puzzles, Bälle, Spielzeugautos und Gesellschaftsspiele weiter und wollen Knirpse so zum Lächeln bringen.

Mehrere Spiele werden beim Bücher- und Spielzeugverschenketag an Kinder aus bedürftigen Familien weitergegeben. Quelle: André Großmann

Wünsche für Kinder

Die 41-Jährige Claudia Kühn räumt im Keller der „Kleiderursel“ auf und freut sich über ihre Funde. „Für jede kleine Prinzessin ist eine Puppe dabei“, sagt die Brandenburgerin der MAZ. Kühn engagiert sich seit Januar 2018 bei der sozialen Kleiderbörse. Sie hofft, dass Kinder gemeinsam und interaktiv spielen, statt zu viel Zeit am Computer und TV zu verbringen. „Das ist wichtig für den sozialen Umgang. Und Kindergeld hin oder her, bei teurem Spielzeug müssen auch einige Eltern überlegen, wo es Einsparpotenziale gibt“, sagt Kühn.

Auch die zweifache Mutter Sabrina Schmidt lobt den Aktionstag. „Mir ist es wichtig, dass Kinder spielen und so ihre Kreativität ausleben“, sagt die 38-Jährige. Sie wünscht sich mehr gesellschaftliches Miteinander und Wertschätzung durch die Stadt Brandenburg an der Havel. Sie hofft, dass beim Aktionstag möglichst viele Kinder und Eltern nützliche Gegenstände finden und kein Kind am Kindertag ohne Spielzeug bleibt.

Bis zu fünf Bücher und drei Spielzeuge

Wer einen ALG2-Bescheid oder Familienpass dabei hat, erhält Bücher und Spielzeug kostenfrei. Bis zu fünf Bücher und drei Spielzeuge werden pro Familie abgegeben, maximal jedoch eine volle Einkaufstüte. Levi Petsch hofft, dass sein Zauber weiter wirkt und jedes Kind Spielzeug hat, um sich kreativ auszutoben.

Der erste Bücher-und Spielzeugverschenketag findet Samstag, den 25. Mai von 10 bis 14 Uhr vor der „Urselstube“ in der Gördenallee 100 statt. Kleidung wird an diesem Tag nicht ausgegeben, Sachen dürfen aber jeden Montag von 17 bis 18 Uhr vorbeigebracht werden.

Von André Großmann