Grete Minde brennt auf dem Marienberg

Brandenburg/H

Man fühlt sich ein wenig an eine Mischung aus Störtebeker-Festspielen und Felsenbühne Rathen erinnert, als man Freitag die Freilichtbühne auf dem Marienberg betritt. Die Kulisse ist beeindruckend – aber halten der Stoff und die Inszenierung das, was der neue künstlerische Leiter Frank Martin Widmaier versprochen hat?

Also eine „ Grete Minde“ als Schauspiel auf die Bühne zu bringen, die – randvoll mit aktuellen Bezügen – verspricht, „mit Action aus Feuer, Wasser, Erde und Luft“ ein Stück zu spielen, in dem die Geschichte von vor 400 Jahren die Gefahren unserer Tage spiegelt, und die Folgen übler Nachrede aufzeigt?

Lucas Weißbach gibt dem „besorgten Bürger“ und Aufrührer in Pegida-Manier mit Verve und Überzeugung ein böses Gesicht. Quelle: Jast

Dass der Vorverkauf für die Premiere zur Wiederauferstehung der Schauspielsparte des Brandenburger Theaters mehr als schleppend lief, ist an diesem Abend nicht mehr zu sehen, vor der Kasse verteilen Lehrer günstige Premierentickets an die offenbar im letzten Moment noch herbeigerufenen Deutsch-Leistungskurse. Auch der Theateraufsichtsrat, der eben noch getagt hat, ist vollständig vor Ort. Lokale Prominenz aus Wirtschaft und Politik sucht man hingegen fast vergebens, die amüsiert sich derweil beim Fashion Day.

Aufwendige Produktion

Etwa 100.000 Euro stecken in der aufwendigen Produktion, Techniker und Bühnenbildnern haben Überstunden gemacht und aus dem verwaisten Ort eine Bühne geschaffen, die nach über 30 Jahren danach dürstet, auch wieder bespielt zu werden. Um es vorweg zu nehmen: An den großartigen Kostümen von Ulrike Stelzig Schaufert und dem eigens engagierten Komponisten Tobias Unterberg liegt es nicht, dass die zweistündige Aufführung erstaunlich blutleer und zumindest im Teil vor der Pause sogar langatmig ist. Auch die Profis unter den Schauspielern sind es nicht, die immer wieder für Schulterzucken auf den Rängen sorgen.

Im Gegenteil: Clara Schoeller als Grete spielt die ihr gegebene Rolle glaubhaft, ebenso wie Steffan Drotleff als ihr windiger und sie letztlich verratender Ehemann. Herauszustechen aus dem Ensemble weiß ein bitterböse spielender Lucas Weißbach, der eben sein Schauspielstudium beendet hat und den Brandenburgern vom Jugendtheater bestens bekannt ist. Er ist die Entdeckung des Abends, die Schauspieler vom Potsdamer Poetenpack, die Widmaier in den tragenden Rollen besetzt hat, wissen gleichwohl auch zu gefallen.

Clara Schoeller als Grete Minde weiß ihre Rolle trefflich und überzeugend zu spielen. Allein, das Skript lässt wenig Zweifel oder Doppelbödigkeit der Figur zu. Quelle: Jast

Zumal die Geschichte reizvoll ist: Mit der ursprünglichen Erzählung bezieht sich Theodor Fontane auf ein Feuer am 13. September 1617 in Tangermünde. Als Brandstifterin hatte man am 22. März 1619 Grete Minde hingerichtet. Verraten hatte sie ihr Mann, unter Folter gestand sie den Brand. Die Tangermünder wollten einen Schuldigen sehen.

Kein Zweifel an der Unschuld

Womöglich war es Minde nicht (anders als bei Fontane), die den Brandt legte. Ein Justizirrtum lässt sich aber auch nicht beweisen: Laut der Tangermünder Stadtarchivarin gibt es heute noch viele Quellen, die sie ent- aber auch belasten. Doch diese Zweifel lässt Dramaturg Kai Schubert nicht zu. Der Justizirrtum ist beschlossene Sache. Das könnte man machen, denn auch Fontane legte sich ja auf die Brandstifterin Minde fest. Nur wird schnell deutlich, dass nur mit dem Ansatz von Schubert und Widmaier deren Vorhaben gelingt, in der 400 Jahre alten Geschichte den aktuellen Bezug zu konstruieren.

Noch ein bisschen DDR-Bashing

Nur so kann man die Tangermünder wie eine Pegida-Demo aufmarschieren lassen und sich über die Zugezogene und die Fremden in ihrem Umfeld echauffieren lassen. Nur mit diesem Ende kann man „besorgte Bürger“ zu Wort kommen lassen, über Falschnachrichten und Gerüchte schwadronieren und – um über die objektiv damals schon ziemlich weit entwickelte Justiz zu schwadronieren und dabei dem ehemaligen DDR-Staatschef Erich Honecker einen mitzugeben, wenn es im Stück heißt, „das Gesetz in seinem Lauf, hält weder Ochs noch Esel auf.“ Das ist zuviel Holzhammer, das ist zu plakativ und unterfordert (und ärgert) das Publikum.

Das Problem des Abends aber ist auch Widmaiers Ansatz, auf Biegen und Brechen ein Bürgertheater im Stadttheater zu installieren. Ein gutes Dutzend Laien aller Altersklassen hat er sich auf die Bühne geholt.

Mit Herz dabei: Die Laien

Die sind mit Begeisterung und Ehrgeiz dabei, laufen, wie es die Choreographie verlangt, rufen ihre kurzen Texte ins Publikum und brennen für ihren Auftritt. Ihr Engagement ist hinreißend! Allein: Es bleibt ein Laienschauspiel. Das Ensemble bricht auseinander.

Fast sehnt man sich zurück nach den Stücken, die die frühere Jugendtheaterchefin Christiane Ziehl mit harter Hand und Sucht nach Perfektion aus ihren jungen Künstlern gepresst hat.

Die Frage bleibt auch: Warum ist dieser Ort nicht Teil des Stückes? Auch wenn die Aufführung noch einmal im Theater gezeigt werden wird, den gesamten Spielort „ Freilichtbühne“ als Teil der Inszenierung zu nutzen, hätte zumindest zeigen können, warum man das Publikum an diesem kühlen Abend auf den Berg gelockt hat.

Etwas ratloser Applaus

Als am Ende die Grete Minde brennt und im Epilog noch einmal deutlich gemacht wird, was man jetzt eben gesehen, gehört und erlebt hat, brandet durchaus wohlwollender Beifall auf. Für den Mut, das Stück an diesem Ort zu stemmen, die Leistungen von Freunden und Mitschülern auf der Bühne und wohl auch für den Umstand, dass man es wieder versuchen will, dem Schauspiel in Brandenburg eine neue Heimat zu geben.

Und doch lässt der Abend den applaudierenden Gast mit einiger Ratlosigkeit zurück.

Von Benno Rougk