Brandenburg/H

Ein Jahr nach Sperrung der Brücke „20.Jahrestag“ in Brandenburg an der Havel ist der Zuschlag für die Bauarbeiten zur Umverlegung der Spittastraße erteilt worden, teilt Steffen Streu mit, der Sprecher des Landesbetriebs Straßenwesen LS. Die Verlegung der Straße ist notwendig, um das Baufeld für den Abriss der Brücke und die Rampe freizumachen.

Verlegen um 200 Meter

Vom 16. Dezember an bis zum kommenden April wird die Spittastraße im Abschnitt von der Zanderstraße bis etwa zum Industriegleis neu gebaut, sie hat dann einen etwas anderen Verlauf, beginnt etwa 200 Meter nördlich, da wo die alte Europakurve ist. Die notwendigen Flächen sind schon angekauft.

Anzeige

Umleitung für die Umleitung

Die als Umleitungsstrecke ausgewiesene Spittastraße muss während dieser Zeit etwa zwei Wochen lang voll gesperrt werden, weil noch Leitungen und Regenwasseranschlüsse umzuverlegen sind.

Dann gibt es die Umleitung für die Umleitung: Von der Zanderstraße über Fontanestraße, August-Bebel-Straße, Gördenallee, Quenzweg zur Magdeburger Landstraße. Und das alles wegen der aktuellen B-102-Baustelle durch die August-Bebel-Straße hindurch.

Asphaltdecke ist schon raus

„Die Mitte des Jahres begonnenen Vorbereitungen für den Abriss laufen weitgehend planmäßig“, berichtet Streu. Die Asphaltdecke auf der Brücke ist entfernt. Eingebaut wurden Notfallstützen, die in der Umgebung der bestehenden Brückenstützen zur Sicherung des gesamten Bauwerks beitragen sollen.

Asbestsanierung dauert länger

Die Asbestsanierung in zwei Bereichen hat begonnen. Über der Bahnstrecke – hier wurden in der Bauwerksuntersicht Asbestplatten als Rauchschutzplatte verbaut - und in den Hohlkästen als Schalungsplatten, in die beim Bau der Brücke der Beton gegossen wurde. Bei der Demontage der Rauchschutzplatten gibt es Verzögerungen, weil diese schwieriger zu entfernen sind, als zuvor angenommen. Es sind Fräsarbeiten in einer geschützten Umgebung unter Planen notwendig, um die Platten vom Bauwerk zu lösen.

Von André Wirsing