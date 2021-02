Brandenburg/H

Das werden stressige zwei Wochen, wenn die Spittastraße voll gesperrt ist: Als vorgezogene Maßnahme zum Abriss und Neubau der Brücke am Altstädtischen Bahnhof wird der Verlauf und die Anbindung der Spittastraße geändert.

Umleitung über den Görden

„Im Zusammenhang mit dieser Maßnahme muss die Spittastraße in der Zeit vom 8. März bis voraussichtlich 19. März voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über Quenzweg, Gördenallee, August-Bebel-Straße, Fontanestraße, Zanderstraße und umgekehrt. Es wird um Beachtung der Beschilderung gebeten“, teilt Anke Pauluth von der Verkehrsbehörde mit.

Umverlegen von Leitungen

Die knapp zwei Wochen Sperrzeit waren ohnehin vorgesehen, weil noch Leitungen und Regenwasseranschlüsse umzuverlegen sind. Ohne diese Bauarbeiten kann die 230 Meter lange neue Etappe der Spittastraße nicht fertiggestellt werden. Sie ist von der heutigen Einmündung um 200 Meter nach Norden verlegt.

Baustellenampel stört

Dort wurde auch jüngst eine temporäre Ampelanlage in Betrieb genommen, die den Baustellenverkehr absichern soll. Doch sorgt sie bei vielen Brandenburgern für Unmut, weil sie auch nachts und an den Wochenenden läuft und mitten in der B-102-Baustelle Fontane-/August-Bebel-Straße liegt und dort den Stau noch mehr verlängert.

Erst Abriss, dann Sprengen

Erst wenn der neue Spittastraßenabschnitt fertiggestellt ist, kann die alte Europa-Kurven-Überfahrt abgebrochen werden. Das geschieht konventionell mit Baggern, danach wird die seit dem 5. Dezember 2019 gesperrt Brücke „20. Jahrestag“ mit kleinen Sprengungen zum Einsturz gebracht. Das soll voraussichtlich Ende Mai passieren.

Provisorische Brücke fehlt

Doch zuvor müsste erst einmal die provisorische Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Gleise der Bahnstrecke nach Rathenow zwischen Einsteinstraße und Altstädtischem Bahnhof errichtet werden. Noch haben die Arbeiten dazu nicht einmal begonnen.

Von André Wirsing