Sieben junge Frauen aus Brandenburg an der Havel verbindet eine Vision. Sie möchten eine freie Alternativschule in der Stadt aufbauen. Dazu benötigen sie Geld. Daher laden sie zum Infotag für Sponsoren.

Sponsoren und Unterstützer für geplante freie Alternativschule in Brandenburg/Havel gesucht

