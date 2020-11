Brandenburg/H

Das ist doch mal eine kreative Win-win-Situation in Corona-Zeiten: Ein Kunsthandwerker kann sein Schaffen präsentieren und füllt zugleich ein leerstehendes Ladengeschäft mit Leben. Der „Dekotyp“ Sebastian Mohnke hat in der Hauptstraße 41 am Wochenende seinen Pop-up-Store eröffnet – und bringt damit direkt ein wenig Weihnachtsmagie in die Havelstadt.

Sich den Brandenburgern zeigen

Das Konzept hinter Pop-up-Stores: ein Unternehmen taucht von einem Tag auf den anderen irgendwo in der Stadt auf, bietet seine Ware dort für kurze Zeit feil und verschwindet dann wieder. Der Effekt: Leerstehende Flächen werden genutzt, die Innenstadt bunter, hohe Aufmerksamkeit sowie ein starker Warenumsatz in kurzer Zeit erzeugt. Der Laden könnte ja bald weg sein.

Anzeige

Nun ploppt also in Brandenburg ein solcher Pop-up-Store auf. So flink wie die Geschäftseröffnung erfolgte, ist die Idee dazu entstanden, erzählt Betreiber Sebastian Mohnke.

Der „Dekotyp“, der nicht nur seine Werke verkauft, sondern auch bei Veranstaltungen dekoriert, hatte unter der Corona-Krise spürbar zu leiden. „Bei der ersten Welle sind mir zehn bis zwölf große Aufträge verloren gegangen – vom 90. Geburtstag bis hin zur Hochzeit mit 250 Leuten“, erzählt er.

Zwar hat er sich mit anderen Aufgaben –etwa einem Standbein als freier Dozent – versucht, über Wasser zu halten und nebenberuflich gejobbt. Doch das reichte nicht aus. „Ich müsste den Brandenburger zeigen, was ich kann“, meinte Mohnke im Zoom-Meeting mit einem befreundeten Paar. Dem wiederum gehört das Geschäft in der Hauptstraße. Der Rest ist ganz kurze Geschichte.

„Anders als die anderen Kinder“

„Vom ersten „der Laden ist frei“ bis zur Eröffnung sind nur dreieinhalb Wochen vergangen“, erzählt der „Dekotyp“. Die hat er sehr professionell genutzt. Unter anderem mit fachmännischer Schaufensterwerbung sowie vielen kreativen Einfällen.

Ausgefallene Kreationen vom Dekotyp Sebastian Mohnke. Quelle: Antje Preuschoff

Auf zusammen geschusterten Tischen und Stühlen präsentiert Sebastian Mohnke seine floristischen und dekorativen Werke – davon viele Adventskränze und -gestecke. Das soll aber dennoch keine Nullachtfünfzehn-Aktion sein und deswegen macht der Dekotyp alles etwas ausgefallener oder wie der quirlige Mann lachend sagt: „Ich bin anders als die anderen Kinder im Kindergarten.“

Das fängt damit an, dass er mit Neon-Ausleuchtung von unten die Artikel bestrahlt. Das geht über den Kundenstopper vor der Tür, auf dem nicht wie gewohnt: „Wir haben geöffnet“ steht, sondern: „Achtung, Schild“ . Und hin bis zum Wandschmuck: „Ich wollte die Wände nicht mit Kränzen oder so behängen, wie es normalerweise der Fall ist“, sagt Sebastian Mohnke. Stattdessen hat er sich einen Künstler an Bord geholt.

Künstler mit an Bord

Daniel Schröder zeigt seine großformatigen Stadt- und Landschaftsansichten in Acryl. Im Schaufenster lockt ein Bild der Hauptstraße ins Geschäft, bevor sich dort an den Wänden Perspektiven aus Rathenow, Potsdam oder Berlin tummeln. „Ich will zeigen, wie malerisch und vielfältig unsere Region ist“, kommentiert der Künstler aus Großwudicke / Milower Land.

Die Werke von Sebastian Mohnke stehen auf Tischen, die von Daniel Schröder zieren die Wände im Pop-up-Store des Dekotypen. Quelle: Antje Preuschoff

Normalerweise hätte Schröder seine Werke auf der Weihnachtsausstellung in Rathenow gezeigt. Doch Corona bedingt hatte er nun ebenfalls Kapazitäten und sprang spontan auf den Pop-up-Store-Zug mit auf. „Kunst und Kunsthandwerk sind eine schöne Symbiose“, ist Daniel Schröder überzeugt. Die Kombination geht auf, wie Sebastian Mohnke nach nur wenigen Tagen feststellt. „Es zieht die Leute an“, berichtet er.

Überhaupt ist er begeistert davon, wie viele Besucher sich jetzt schon für sein Geschäft interessieren. „Die Leute stolpern über meine Eigenheit“, meint er. „Für mich ist es die Chance, mich in Brandenburg breiter zu zeigen“, sagt der „Dekotyp“. Und zugleich ist es eine Möglichkeit, auszuloten, ob sich ein Ladengeschäft für ihn lohnt.

Offiziell ist der Pop-up-Store bis zum 23. Dezember geöffnet. Was sich bis dahin entwickelt, lässt Sebastian Mohnke offen. „Vielleicht bin ich sogar im Januar noch hier... oder rechts oder links davon in der Hauptstraße“, meint er. Bis dahin allerdings „möchte ich die Leute erreichen – und wenn sie nur einen kleinen Kienappel kaufen. Hauptsache, es bringt ihnen Freude“, sagt er.

Von Antje Preuschoff