Plaue

Vom Wendseeufer in Plaue ist in der Nacht zu Sonntag ein Sportmotorboot gestohlen worden. Um 8 Uhr morgens rief der Eigentümer die Polizei. Er hatte das Boot am Abend zuvor gegen 20 Uhr verlassen. Das weiße Sportmotorboot des Typs Trainer hat einen roten Deckbsaufbau, einen neuwertigen Außenbordmotor mit 15 PS und das Kennzeichen BRB-F 926. Die Wasserschutzpolizei sicherte Spuren am Tatort und sucht nun überregional nach dem Boot und den Dieben.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0331/ 9688424 zu melden.

Von MAZonline