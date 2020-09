Sprach-Leitfaden des Berliner Senats: Tipps für Sprechende und Schlamasselnde

Brandenburg/H

Deutsch ist eine wundervolle Sprache. Wohl kaum eine andere Sprache hat so unglaublich vielfältige Möglichkeiten. Man kann diese Sprache je nach Anforderung sehr unterschiedlich und sehr kreativ gestalten. Gestern zum Beispiel habe ich einen Ratgeber-Artikel für die Wassersport-Website des ADAC verfasst, für deren Inhalt ich sehr viel schreibe. In der Wortwahl nutze ich ganz andere Worte und Formulierungen als zum Beispiel in dieser „frei Schnauze” geschriebenen Kolumne.

Wenn man mal den Brief einer Versicherung mit dem Text auf einer Postkarte vergleicht und danach zunächst Goethe (der muss vorkommen, wenn man über unsere Sprache schreibt) und anschließend Heinz Erhardt (der auch) liest, bekommt man eine Idee davon, wie breit man diese Sprache ziehen kann. Ich mag das sehr.

Gehen, laufen, schlendern

Nehmen wir mal das Wort „gehen”. In der englischen Sprache gibt es dafür zwei, vielleicht drei Synonyme: „to walk”, „to go”, im Ausnahmefall „to ambulate”. Im Deutschen dagegen gibt es zig Worte mit diesem Bedeutungsumfang. „Gehen”, „laufen”, „spazieren”, „schlendern”, „latschen”, „marschieren”, „stapfen”, „stiefeln”, „schreiten”, „flanieren” und so weiter und so weiter.

Ich liebe das und bin sehr glücklich darüber, mit solch einem wundervollen Handwerkszeug meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, meine Brötchen zu verdienen, meine Penunsen ranzuholen, Geld zu verdienen, Kohle zu scheffeln. Und weil ich diese Sprache so sehr mag, verteidige ich sie auch wie meinen Augapfel.

Deshalb ist mir der Leitfaden aufgefallen, den der Berliner Senat jetzt veröffentlicht hat. Er ist Teil eines „Diversity-Programms” (warum es „Diversity-Programm” statt „Programm für Vielfalt” heißt, weiß niemand) für die Landesbediensteten. Die genaue Bezeichnung lautet übrigens: „Leitfaden für Mitarbeitende der Berliner Verwaltung zum diversitysensiblen Sprachgebrauch“. Kurz: politisch überkorrekter Deutschunterricht.

Wer beim Gendern nicht aufgepasst hat, bekommt allein schon deshalb Schwierigkeiten. Zu jemandem, der aus einem anderen Land kommt, also dem Ausland, sagt man nicht mehr „Ausländer” (Deutsch 1.0) oder „Ausländer und Ausländerinnen” (Deutsch 2.0), oder gar „Ausländer*Innen” (Deutsch 2.1.1), sondern „Einwohnende ohne deutsche Staatsbürgerschaft“ oder „Menschen mit internationaler Geschichte”.

Das „s” im Begriff „schwarz” wird nun groß geschrieben, denn bei schwarzen Menschen soll es sich laut dem Leitfaden nicht um die Beschreibung einer Hautfarbe, sondern um eine politische Selbstbezeichnung haben, „für Menschen, die Rassismuserfahrungen machen“. Daher sagt man auch nicht mehr „Schwarzfahrer” (Deutsch 1.0), oder „Schwarzfahrende” (Deutsch 2.1.2), sondern „Fahrende ohne gültigen Fahrschein”, weil das „Schwarz” ja irgendwer auch über 3000 Ecken mit einer Hautfarbe verbinden könnte.

Ich bin noch niemals auf diese Idee gekommen. Wer das macht, hat meiner Vermutung nach irgendein tief sitzendes Problem mit anderen Hautfarben. Dies sagt übrigens einer, der als „alter, weißer (!) Mann” beschrieben wird.

Elf Seiten des 44-seitigen Leitfadens beschäftigen sich mit den Geschlechtsidentitäten. Das, was man bisher als „heterosexuell” beschrieb, ist nun die „Cisgeschlechtlichkeit” und beschreibt eine Person, die „in Übereinstimmung mit ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht lebt“. Das jedenfalls soll die Vorsilbe „cis” erreichen. Ich bin nun noch erfreuter, bereits unter der Haube zu sein, denn ich stelle mir ein Kennenlerngespräch (Version 2.1.2) vor: „Hey, bist du zufällig Cisgeschlechtlich?”

Ja, Sprache muss sich weiterentwickeln, sonst würden wir alle noch altdeutsch schreiben. Aber es gibt in meinen Augen einen Punkt, an dem man das Ganze verschlimmbessert (auch ein tolles Wort). Ich denke auch nicht, dass jemand, der homophob ist, anders denken wird, wenn er nun von „geschlechtsunabhängigem Begehren“ spricht.

Irgendwann vor Jahren ist mal dieses „Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde” in Ansprachen eingeführt worden, um Frauen nicht zu diskriminieren. Es hat übrigens überhaupt nichts verändert. In heutiger Sprache würde das dann: „Liebe Mitarbeitende, liebe Befreundete” heißen. Und ich fürchte, das verändert auch nichts, sondern macht unsere Sprache politisch überkorrekt und fürchterlich kompliziert. Ich jedenfalls bin weder Rassist, sexistisch, homophob noch irgendwas, auch wenn ich „Radfahrer” statt „Radfahrende” sage.

Lanz und die andere Lanz

Wie so etwas enden kann, zeigt ein Satz, den ich in einer Talkshow gehört habe. Entweder war das bei Lanz oder bei der anderen Lanz, also Anne Will oder Maybritt Illner. Da saß unter anderem Marina Weisband, deren Talkshowbesuche man mittlerweile in Lauterbach-Einheiten zählen kann. Sie gendert in ihrer Aussprache sehr stark. Da dieses Gendersternchen (nein, damit meine ich nicht Frau Weisband, sondern das hier: *) ziemlich schlecht gesprochen werden kann, wird also immer eine kleine Pause vorm „innen” gemacht. Allein das hört sich echt schräg an.

Allerdings ist viel schräger, wenn man einen Satz politisch korrekt und konzentriert gendernd beginnt, aber dann nicht durchzieht. In einem Zug von „Expert..(Pause)..innen und Virologen” zu sprechen, zeigt den Schlamassel (herrlicher Begriff), in den unsere Sprache gezogen wird. Das ist weder korrekt noch schön, geschweige denn charmant. Wenn, dann müsste es „Expert..(Pause)..innen und Virolog..(Pause)...innen” heißen. Daraus ergibt sich wieder ein neuer Begriff, wenn sich Gäste in Talkshows sprachlich so verirren: Aus „Sprechenden” wird „Schlamasselnde”.

Dieser Leitfaden hat übrigens weitere Folgen: Die AfD nutzt das schon wieder, um von „die Obrigkeit will uns unsere Sprache verbieten” zu faseln. Für stets Faselnde ist das ein gefundenes Fressen. Für Anhängerinnen und Anhänger beziehungsweise Anhängende von Faselnden erst recht.

Von Stephan Boden