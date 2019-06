Brandenburg/H

Beim internationalen Englischwettbewerb „ The Big Challenge“ räumte der Brandenburger Ryan Hennig ab. Der Zehnjährige holte alle 350 Punkte und setzte sich deutschlandweit gegen mehr als 47900 Wettbewerbsteilnehmer der fünften Klassen durch. „Ich habe nicht damit gerechnet, alle Punkte zu holen, auch wenn ich vorher etwas geübt habe“, sagt Hennig, der Schüler am Von-Saldern-Gymnasium ist.

Test ohne Hilfsmittel

Bei der „Big Challenge“ muss Hennig einen Multiple-Choice-Test mit Fragen zu Vokabeln, Grammatik, Landeskunde und Aussprache meistern. „Dabei ging es im Text um einen Jungen, der seinen Großeltern auf einer Farm hilft und dort sein Geld verdient“, sagt Gymnasiast Hennig. Hilfsmittel wie ein Wörterbuch sind beim Wettbewerb tabu.

„Es ist sensationell, dass Ryan die Höchstpunktzahl erreicht hat, das gab es bislang noch nicht“, sagt Englischlehrerin Kathrin Heider. Sie betont, dass „ The Big Challenge“ seit mindestens zehn Jahren am Von-Saldern-Gymnasium stattfindet und koordiniert die Teilnahme der Schüler am Wettbewerb.

Ferien in Großbritannien

Ryan Hennig will auch im nächsten Jahr als Sechstklässler am Wissenstest teilnehmen und freut sich auf die Sommerferien. Gemeinsam mit seiner Mutter Ute reist er in der ersten schulfreien Woche nach London und will das Königliche Observatorium von Greenwich besuchen, dass als Arbeitsplatz für die königlichen Hofastronomen erbaut wurde. Anschließend lebt der Schüler bei seinen Großeltern in der nordostenglischen Stadt Durham.

Obwohl Ryans Vater Brite und seine Mutter Englischlehrerin ist, wuchs der Brandenburger nicht zweisprachig auf. „Meine Mutter lebte in Deutschland, ich fing mit sieben oder acht Jahren an, Englisch zu lernen. Der Rest ist reine Spracherfahrung“, sagt der Schüler.

Er spricht Englisch auf Muttersprachenniveau und bevorzugt das britische Klima. „Regen gefällt mir besser, als die Gefahr eines Sonnenbrands“, sagt der Zehnjährige. Dennoch lebt er aktuell lieber in Brandenburg an der Havel als in Großbritannien, schätzt die Wasservielfalt, Kirchen und Parks. „Meine Freunde finden es schöner als in Berlin und wollen lieber hier wohnen“, sagt Hennig der MAZ.

Hoffnung auf weitere Pokale

Der Zehnjährige ist Schüler einer Leistungs- und Begabtenklasse, möchte weitere Sprachen wie Französisch und Italienisch lernen und ist stolz auf seinen Erfolg beim Englischwettbewerb. „Das ist der erste Pokal, den ich überhaupt gewonnen habe. Er bekommt einen Ehrenplatz auf meinem Fensterbrett oder im Wandschrank“, sagt Hennig und will weitere Trophäen sammeln.

