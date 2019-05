Brandenburg/H

Bei Kunst ist das so. Jeder muss sich seinen Reim drauf machen. Das gilt auch für den riesigen Affen auf der Plakatwand unter der Europabrücke, gleich gegenüber von Pitstop neben dem Zentrumring. Das gewaltige Tier mit der beeindruckenden Pranke wird eingerahmt von der schwedischen Umweltaktivistin Greta und dem früheren US-Präsidenten Bush.

Das Kunstwerk auf der Wahlplakatwand wurde gesprüht von einem jungen Brandenburger, der wie fast alle Sprayer unerkannt bleiben will. Bekannt ist dagegen der Meister der Spraydose und Anleiter vieler jugendlicher Sprayer in der Stadt, der seine Kunst auf zahlreiche Gebäude der Stadt legal und sogar für Geld gesprayt hat.

Streetart-Künstler Mirco Stielow (rechts) und FDP-Chef Herbert Nowotny vor einem der Graffiti-Wahlplakate in der Zander-Straße. Quelle: Rüdiger Böhme

Mirco Stielow (42) hat das einstige Hobby zum Beruf gemacht. Mit seiner Firma Stylo Grafixx veranstaltet der Vater der Sprayerszene Workshops. Er betreibt das legale Sprayen als Kunstform und möchte das illegale Versprühen von Farbe weitestmöglich zurückdrängen.

Waldemar Bart, Unternehmer in der Stadt und FDP-Mitglied, hat den Mann mit den sprühenden Ideen für eine ungewöhnliche Kooperation gewonnen, für ein Experiment, wie der Chefliberale Herbert Nowotny (73) sagt. Denn die liberale Partei ist in der Graffiti-Frage nicht durchweg einer Meinung.

Kontroverse Diskussion

Die einen fordern hartes Vorgehen gegen illegale Sprayer mithilfe der Stadtordnung. Andere setzen auf Öffnung und auf Angebote. Nach kontroverser Diskussion sind die Liberalen Waldemar Barts Idee gefolgt und haben ihre fünf großen Plakatwände nicht mit den eigenen Konterfeis veredelt, sondern freigegeben für die Sprayerszene.

Entstanden sind in den vergangenen Wahlkampfwochen mehr oder weniger gelungene Kunstwerke aus Spraydosen, die die relativ dezente Wahlwerbung für die FDP in der Ecke links oben eint. Sie stehen an mehreren Stellen am Zentrumsring, weit genug entfernt von der Fahrbahn.

Mangel an legalen Flächen

„Der Szene ist relativ egal, welche Partei dahinter steht“, erklärt Streetart-Künstler Stielow, der vor 30 Jahren seine ersten Geh- beziehungsweise Sprayversuche im väterlichen Keller anstellte und in ganz jungen Jahren auch illegal unterwegs war.

Mit Herbert Nowotny ist er sich einig darin, dass die Jugendlichen mehr Möglichkeiten in der Stadt benötigen, um sich künstlerisch zu verwirklichen. An legalen Flächen dafür herrscht ein Mangel im Stadtgebiet.

„Nur Contra geht nicht, dann werden zu viele Jugendliche in die illegale Szene gedrückt“, fürchtet Herbert Nowotny. Die Sprayerszene in Brandenburg/Havel besteht nach Stielows Kenntnis aus 50 bis 60 Sprühern im Alter zwischen 14 und 45 Jahren. Ein paar Mädels seien auch dabei. Es herrsche ein Kommen und Gehen.

„Die wollen einfach nur malen“

Die allermeisten von ihnen legen keinen Wert darauf, etwas Illegales zu tun und von der Polizei verfolgt zu werden, berichtet Insider Stielow und drückt die Grundhaltung der jungen Leute so aus: „Die wollen einfach nur malen.“

Die gestalteten Plakate stehen neben der normalen Wahlwerbung. Quelle: Rüdiger Böhme

„Und wenn die Zeit haben und ihnen keine Polizei im Nacken sitzt, kommt zumeist auch etwas besseres dabei heraus“, vermutet Waldemar Bart. Nowotny hofft, dass die FDP-Wände Schule machen und einen Anstoß geben für mehr legale Sprühflächen in der Stadt.

Weder die Liberalen noch Mirco Stielow machen sich etwas vor und glauben, dass mit genügend Freiflächen-Angeboten die illegale Szene ganz verschwinden würde. Aber sie würde nach ihrer Einschätzung an Bedeutung verlieren.

Talentiert

Die von etwa acht Leuten aus der Szene besprühten Plakatwände sind von unterschiedlicher Qualität. Das sieht auch der Altmeister so. Er freut sich, dass die anderen Flächen in der Umgebung in Ruhe gelassen wurden. Und er freut sich über ein neues Talent: den Schöpfer des Gorillas, der Greta und des US-Präsidenten mit aufgeklebter Kunstlederkrawatte.

Von Jürgen Lauterbach