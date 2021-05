Brandenburg/H

Mit seinem zwölfköpfigen Team ist Sprengmeister Eduard Reisch seit Tagen damit beschäftigt, die Sprengung der Brücke 20. Jahrestag am Altstadt-Bahnhof in Brandenburg an der Havel vorzubereiten. Unter ihnen ist Elena Diede als einzige Frau.

Seit einem Jahr wird sie zur Sprengassistentin ausgebildet und geht in diesem Job voll auf. „Als ich die ersten Male den Pulverdampf gerochen habe, war es um mich geschehen und ich wollte unbedingt diesen Job machen,“ erzählt die 47-Jährige. Bis dahin hat sie über 20 Jahre als Krankenschwester einen nicht minder verantwortungsvollen Beruf ausgeübt. Doch ihr Lebensgefährte, Chef Eduard Reisch, hat sie mit seinem Beruf infiziert – also wurde der alte Job kurzerhand an den Nagel gehängt und umgesattelt. Inzwischen war Diede schon bei gut 20 Sprengungen aktiv.

Zur Galerie Alle Hände voll zu tun hat das Team um Sprengmeister Eduard Reisch in Brandenburg an der Havel zu Wochenbeginn. Die Vorbereitungen für die Sprengung der Brücke am Mittwoch laufen auf Hochtouren.

Akzeptanzprobleme gab es dabei nie – auch wenn Elena Diede die einzige Frau im Team ist. „Diese neue Aufgabe ist so schön. Ich bin total begeistert davon, mit den Männern zu arbeiten,“ erzählt sie und fügt an, dass die Kollegen immer hilfsbereit und lustig sind. „Wir sind ein super Team und verstehen uns alle gut.“ Betreut wird Diede im Laufe ihrer Lehre von Kay Schröder. Der Sprengmeister ist ihr Ausbilder und sehr zufrieden mit ihrer Arbeit. „Warum soll eine Frau das nicht können?“, fragt er. Richard Lanke ist der Mann für die Organisation in der Firma. Er hat auch die für Brandenburger Verhältnisse gewaltige Sprengung geplant. Er wird später die Prüfung bei Elena Diede abnehmen.

Bis die Truppe von Eduard Reisch alle Sprengladungen anbringen kann und am Mittwoch der Chef aufs Knöpfchen drückt, ist noch eine Menge zu tun. „Insgesamt arbeiten wir schon seit drei Wochen an der sprengtechnischen Planung,“ so Lanke. So waren zu Beginn 334 Löcher zum Laden mit Sprengstoff vorgesehen. Davon werden jetzt noch 326 mit jeweils 600 oder 750 Gramm Riodin, einem gelatinösen Sprengstoff, bestückt. Außerdem werden rund 440 Meter Zündleitung verlegt. Am Dienstagnachmittag wird programmiert – dann ist alles angerichtet für das große Finale am Mittwochvormittag.

„Trotz allem bislang Erlebten ist auch diese Sprengung eine Herausforderung, so wie eigentlich jede,“ sagt Sprengmeister Eduard Reisch. „Sicher helfen 36 Jahre Berufserfahrung, aber jeder Job hat seine Tücken, auch dieser jetzt.“ So war die Bauweise der Brücke mit ihren Längs- und Querverspannungen eine Besonderheit und Herausforderung, auch für einen so erfahrenen Mann wie Eduard Reisch. Doch nun ist fast alles vorbereitet, am Mittwoch werden die zehn Stützpfeiler der Brücke gesprengt. Diese wurden am Montag zur Sicherheit mit dicken Sprengschutzmatten ummantelt.

Von Rüdiger Böhme