Brandenburg/H

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag in der Anton-Saefkow-Allee in Brandenburg versucht, einen Zigarettenautomaten in die Luft zu sprengen. Die Täter versuchten, das Gehäuse mit detonierenden Silvesterböllern zu beschädigen und so an Rauchwaren und Bargeld zu gelangen.

Zeugen wurden kurz nach Mitternacht von den Explosionsgeräuschen aufgeschreckt. Als Polizeibeamte am Ort des Geschehens eintrafen, waren die Täter geflohen.

Die Beamten nahmen den Schaden auf – der Automat wurde zwar stark beschädigt, ihr Ziel erreichten die Unbekannten aber nicht. Sie verließen den Tatort ohne Beute.

Von Philip Rißling