Sprengung im Mai: Schrottbrücke fällt mit großem Knall

Brandenburg/H

Die Schrottbrücke „20. Jahrestag“ wird frühestens im Mai 2021 gesprengt. Und zwar fast am ganzen Stück in ihrer Ost-West-Ausdehnung, nachdem die Europakurve und das Brückenbauwerk über der Spittastraße abgeschnitten wurde. Seit dem 5. Dezember 2019 ist die B-1-Brücke komplett gesperrt.

Vertrag mit Landesbetrieb

Das sagte der städtische Brückenbauexperte Peter Reck vor dem Stadtentwicklungsausschuss. Am kommenden Montag, 19. Oktober, unterzeichnen Vertreter vom Landesbetrieb Straßenwesen LS (im Auftrag des Bundes) sowie von Kommune und Verkehrsbetrieben VBBr eine Verwaltungsvereinbarung über das gemeinsame Finanzieren des Neubauvorhabens. Zumindest für die Tram-Brücke, die Geh-und Radwege sowie Beleuchtung ist die Stadt ganz oder teilweise finanziell beteiligt.

Anzeige

Wie geht es nun weiter?

Bei dem Arbeitstreffen werden auch die weiteren Schritte und Daten besprochen. Was ist bisher bekannt, wie geht es nun zeitlich weiter?

Notfallstützen als Vorsichtsmaßnahme

Die Fräsarbeiten auf der Brücke 20. Jahrestag sind erst einmal unterbrochen. Quelle: Rüdiger Böhme

Ab Montag beginnt der Einbau der Notfallstützen an den Brückenpfeilern. Die sind notwendig, weil sich die Brücke bereits ziemlich bewegt. Die ersten Sicherungs-Spanndrähte sind bereits gerissen, sagt Reck. „Aber es ist nicht so schlimm, dass man sofort hätte die B 102 sperren müssen.“ Die Stützen sind also eine Vorsichtsmaßnahme, sie sind aber nicht kraftschlüssig mit dem Unterbau verbunden, sondern enden ein paar Millimeter darunter – sollen nur im Versagensfall (Brücken-Einsturz) die Lasten aufnehmen.

Neues Heim für Fledermäuse

Dann wird noch der restliche Asphalt abgefräst, danach sind alte Asbestzement-Rohrleitungen zu entfernen. Die Brücke ist von zahlreichen Fledermäusen besiedelt, die streng geschützten Tiere werden in ein anderes Quartier umgesiedelt – in der Hoffnung, dass sie es annehmen.

Vollsperrung der Spittastraße

Die unter der Brücke verlaufende alte Trinkwasserleitung konnte ohne größere Probleme verschlossen werden. Quelle: Rüdiger Böhme

Vom 16. Dezember an bis zum kommenden April wird die Spittastraße im Abschnitt von der Zanderstraße bis etwa zum Industriegleis neu gebaut, sie hat dann einen etwas anderen Verlauf. Die notwendigen Flächen sind schon angekauft.

Die als Umleitungsstrecke ausgewiesene Spittastraße muss während dieser Zeit etwa zwei Wochen lang voll gesperrt werden, weil noch Leitungen und Regenwasseranschlüsse umzuverlegen sind.

Umleitung für die Umleitung

Die Spittastraße wird auch zeitweise gesperrt. Quelle: Rüdiger Böhme

Dann gibt es die Umleitung für die Umleitung: Von der Zanderstraße über Fontanestraße, August-Bebel-Straße, Gördenallee, Quenzweg zur Magdeburger Landstraße. Und das alles durch die aktuelle B-102-Baustelle in der August-Bebel-Straße hindurch.

Behelfsbrücke über die Gleise

Gleichzeitig wird eine Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer über die Gleise der RB 51 errichtet – der Weg beginnt in der Einsteinstraße und soll enden zwischen Bahnhofsgebäude und Stellwerk am Altstadt-Bahnhof. Dabei müssen auch noch einige Bäume gefällt werden, ebenfalls an der Spittastraße. Am 17. Mai 2021 soll die Behelfsbrücke fertig sein.

Sprengen hat sich durchgesetzt

Straßenexperte Peter Reck beim MAZ-Brückenforum. Quelle: Rüdiger Böhme

Erst danach kann gesprengt werden. Vier Abbaumethoden hat der Landesbetrieb LS untersucht – und sich für den großen Knall entschieden. Ein „Abknabbern mit dem Bagger“ wie jüngst bei der Nuthestraße-Landesstraße 40 in Potsdam kam nicht infrage. „Das Bauwerk ,20. Jahrestag’ ist über die gesamte Länge verspannt, zudem auch in Querrichtung. Das lässt sich nicht demontieren“, sagt Reck.

192 Meter Brücke fallen am Stück

So fallen die 192 Meter also am Stück. Abgetrennt wird vorher wie gesagt die Europakurve nebst kleiner Brücke. Hier wird konventionell abgetragen, auch zum Schutz der Gewerbetreibenden an der Ecke Spittastraße.

Riesiges Fallbett

Vor dem Sprengen des Hauptbauwerks müssen Hunderte Tonnen Sand angefahren und zu einem so genannten Fallbett gebaut werden. Das ist auch nicht eben, sondern besonders verstärkt auf der B-102-Fahrbahn Zanderstraße sowie auf den Bahngleisen. Zudem wird es eine erhebliche Neigung haben, so dass die Brücke praktisch seitlich auffällt und sich in ihre Einzelteile zerlegt. Alle wichtigen Versorgungsleitungen in der Nähe werden fürs Sprengen unterbrochen und erst nach einem anschließenden Funktionstest wieder in Betrieb genommen.

Trümmerfeld über Wochen sichtbar

Vorsorglich rechne der Landesbetrieb mit einer reinen Sperrzeit von drei Wochen, man hofft aber, bereits nach 14 bis 16 Tagen den Verkehr auf der Straße und auf der Schiene wieder freigeben zu können. „Dann ist aber noch längst nicht alles weg, die Brandenburger werden danach noch wochenlang durch ein Trümmerfeld fahren“, warnt Reck.

Weite Umleitungen

Während der Sperrzeiten sollen die Umleitungen einmal von der Magdeburger Straße über Fouqué-, Karl-Marx- zur Fontanestraße führen. Zudem wird die Strecke Magdeburger Landstraße, Friedrich-Engels-Straße, Klingenbergstraße zur Zanderstraße führen. Die Ampelanlagen werden dann in ihren Grünphasen komplett angepasst, besonders an Klingenberg-/ Zanderstraße. Das gelte aber nur für die Zeit, in der die Route offiziell als Umleitung ausgewiesen ist.

Ob der Schienenersatzverkehr in Pritzerbe oder in Premnitz eingesetzt wird, muss noch entschieden werden.

Kurze Verbindung nicht möglich

Ursprünglich wollte die Stadt erreichen, dass als kürzeste Umleitung die vorhandene Auffahrt von der Zanderstraße auf die Magdeburger Straße sowie auf der anderen Fahrbahnseite die neue Auf- und Abfahrt (die gespiegelte Europakurve) genutzt werden können. Da machte der LS aber einen Strich durch die Rechnung: Vor dem Bau der neuen Auf- und Abfahrt seien erst umfangreiche Leitungsarbeiten notwendig, zudem gibt es noch keine Kampfmittel-Freigabe.

Wackelige Zeitpläne

Ob die Zeitpläne alle so halten wie geplant, bleibt abzuwarten. Eigentlich sollte in dieser Woche endlich der beleuchtete Grünpfeil an der Ampel von der August-Sonntag- in die Magdeburger Landstraße montiert werden. Doch verschiebt sich das auf die übernächste Woche, weil der ausländische Hersteller das neue Steuergerät für die Anlage nicht pünktlich liefern kann.

Von André Wirsing