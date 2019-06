Brandenburg/H

Es scheint wie die Ruhe vor dem Sturm: Sprengmeister Mike Schwitzke und sein Chef, der oberste Kampfmittelräumer Peter Ewler, lehnen an ihren Fahrzeugen und trinken Kaffee. Nach und nach trudeln ihre Kollegen ein, insgesamt ein Dutzend. Hinzu kommen knapp 20 Stadtverwalter, welche das Verlassen der Häuser im Sperrkreis durch die Bewohner überwachen, vor Ort ist Meik Fabian zuständig, seine Chefin Heike Baumann koordiniert alle Maßnahmen im Rathaus. Auch die Polizei ist mit drei Funkstreifenwagen da, die Berufsfeuerwehr mit einem Einsatzwagen, das Deutsche Rote Kreuz mit einem Rettungswagen. Der Munitionsbergungsdienst Röhll ist mit zwei Fahrzeugen und einem Mobilbagger vor Ort.

Die Aufgabe, die auf Schwitzke und Kollegen wartet, ist heikel: Tonnenweise alliierte Munition aus England, Frankreich und den USA aus den 1960er- bis 1980er Jahren muss entsorgt werden. „Es handelt sich vornehmlich um Granaten mit einem Kaliber von 20 bis 155 Millimetern“, sagt Schwitzke. Diese stammen von einem westdeutschen Truppenübungsplatz, sind irgendwann nach der Wende in den Osten gebracht worden. „Wir haben überhaupt keine Papierlage, mussten uns vor Ort selbst ein Bild machen.“

Am Mittwoch waren die Kampfmittelbeseitiger schon einen halben Tag vor Ort und haben vorsortiert. „Alleine die Granaten uns zündfähigen Sprengstoff, die wir weggeräumt haben, hatten eine Masse von sechseinhalb bis sieben Tonnen.“

Am Donnerstag muss Schwitzke noch einmal sortieren – was kann zum Sprengplatz abtransportiert werden, was muss direkt vor Ort auf dem TSR-Gelände gezündet werden? „Wir müssen alles zu Sprengende mit der Hand in die Sprenggruben bringen, haben dazu auch Unterstützung durch die Bundeswehr. Es wird wohl mehrere Sprengungen geben.“ Schwitzke rechnet vorsorglich mit einem Einsatzende um 17 Uhr. „Auf jeden Fall werden wir am Donnerstag noch fertig“, verspricht er. Man wolle das Gebiet „endlich rein haben“.

Von André Wirsing