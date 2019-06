Brandenburg/H

Es scheint wie die Ruhe vor dem Sturm: Sprengmeister Mike Schwitzke und sein Chef, der oberste Kampfmittelräumer Peter Ewler, lehnen an ihren Fahrzeugen und trinken Kaffee. Nach und nach trudeln ihre Kollegen ein, insgesamt ein Dutzend.

Zur Galerie Für einige der Anwohner am Quenz war frühes Aufstehen angesagt. Sie mussten während der Sprengung den Sperrkreis verlassen, Polizei und Ordnungsamt überprüften das.

Hinzu kommen knapp 20 Stadtverwalter, die das Verlassen der Häuser im Sperrkreis durch die Bewohner überwachen, vor Ort ist Meik Fabian zuständig, seine Chefin Heike Baumann koordiniert alle Maßnahmen im Rathaus.

Mit Bagger und Rettungswagen

Auch die Polizei ist mit drei Funkstreifenwagen da, die Berufsfeuerwehr mit einem Einsatzwagen, das Deutsche Rote Kreuz mit einem Rettungswagen. Der Munitionsbergungsdienst Röhll ist mit zwei Fahrzeugen und einem Mobilbagger vor Ort. Anrollende Lkw mit Lieferungen für das Brandenburger Elektrostahlwerk oder für den Metallrecycler TSR werden wieder weggeschickt, auch im Oberstufenzentrum „Gebrüder Reichstein“ ist schulfrei.

Die Aufgabe, die auf Schwitzke und Kollegen wartet, ist heikel: Tonnenweise alliierte Munition aus England, Frankreich und den USA aus den 1960er- bis 1980er Jahren muss entsorgt werden. „Es handelt sich vornehmlich um Granaten mit einem Kaliber von 20 bis 155 Millimetern“, sagt Schwitzke.

Aus dem Westen hergebracht

Diese stammen von einem westdeutschen Truppenübungsplatz, sind irgendwann nach der Wende in den Osten gebracht worden. „Wir haben überhaupt keine Papierlage, mussten uns vor Ort selbst ein Bild machen.“ Wie und warum die gefährliche Fracht hier abgeladen wurde, wollte oder konnte am Donnerstag niemand beantworten.

Die Vermutung liegt nahe, dass kurz nach der Wiedervereinigung die Munition hergebracht und dann vergessen wurde. Das erklärt auch den Fakt, warum es keine Aufzeichnungen gibt. Wahrscheinlich war es nun ein Zufallsfund bei Routinekontrollen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes auf Verdachtsflächen.

Schon mal vorsortiert

Am Mittwoch waren die Kampfmittelbeseitiger schon einen halben Tag vor Ort und haben vorsortiert. „Alleine die Granaten ohne zündfähigen Sprengstoff, die wir weggeräumt haben, hatten eine Masse von sechseinhalb bis sieben Tonnen.“

Insgesamt sei der Räumdienst schon ein halbes Jahr mit der Verdachtsfläche beschäftigt, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Man habe auch Experten der Bundeswehr hinzugezogen, um die Munition genau zu bestimmen. Ein Bundeswehr-Jeep von einem Schießplatz war bei der Sprengung ebenfalls auf dem Gelände.

Mehrere Sprengungen nötig

Am Donnerstag muss Schwitzke noch einmal sortieren – was kann zum Sprengplatz abtransportiert werden, was muss direkt vor Ort auf dem TSR-Gelände gezündet werden? „Wir müssen alles zu Sprengende mit der Hand in die Sprenggruben bringen, haben dazu auch Unterstützung durch die Bundeswehr. Es wird wohl mehrere Sprengungen geben.“

Schwitzke rechnet vorsorglich mit einem Einsatzende um 17 Uhr. „Auf jeden Fall werden wir am Donnerstag noch fertig“, verspricht er. Man wolle das Gebiet „endlich rein haben“.

Überall Sperrungen

Die Woltersdorfer Straße war während der Arbeiten komplett gesperrt, das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt hat die Untere Havelwasserstraße am Quenzsee auf eineinhalb Kilometern Länge gesperrt, das Boot des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) Brandenburg lag an der Quenzbrücke, das der Wasserschutzpolizei zwischen Plauer- und Breitlingsee.

Verladen und gesprengt

Um 13.45 Uhr gibt Schwitzke Entwarnung: Was verladen werden konnte, wurde verladen und zu einem Sprengplatz gefahren. „Das Wichtigste ist nicht Rost oder der Zustand einer Granate, sondern nur, ob sich der Zündmechanismus entfernen lässt oder nicht.“ Bei der Munition, wo das nicht möglich war, wurde vor Ort gesprengt. Vier Sprengungen gab es insgesamt.

Die Flugsicherung bekam Bescheid, ebenso das WSA und die Polizei, dann waren die Sperrungen schnell aufgehoben.

Dank vom Oberbürgermeister

Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) bedankte sich zuerst bei Schwitzke und seinen Kollegen, bei den städtischen Einsatzteilnehmern unter Leitung von Heike Baumann. „Besonderer Dank geht auch an die verständnisvollen Anwohner.“

Von André Wirsing