Kloster Lehnin

Feuerwehrleute aus Kloster Lehnin haben am Mittwochnachmittag alle Hände voll zu tun. Grund ist eine kilometerlange Dieselspur, die sich über mehrere Ortsverbindungsstraßen erstreckt. Bekannt ist die Verunreinigung zunächst aus Damsdorf, Nahmitz und Netzen. Bislang gibt es noch keine offizielle Bestätigung über die Herkunft der Dieselspur. Allerdings gibt es einen Zeugen, der sich bei der MAZ meldete. Danach könnte es einen Zusammenhang zu einem größeren Dieseldiebstahl in Potsdam am Vormittag geben.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Feuerwehrleute aus Kloster Lehnin im Einsatz. Quelle: Privat

So will der Zeuge beobachtet haben, wie Insassen eines weißen Transporters mit moldawischen Kennzeichen in Damsdorf per Wasserschlauch Diesel in einen mit Tanks bestückten bulgarischen Pkw umfüllten. Es könnte sich um mehrere hundert Liter Kraftstoff gehandelt haben. Die beiden in Damsdorf beobachteten Autos sind offenbar identisch mit jenen Fahrzeugen, die die Polizei nach einer Straftat in Potsdam sucht. Als die Beteiligten merkten, dass sie beobachtet werden, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Zeuge konnte sich die Kennzeichen notieren. Jetzt müssen die betroffenen Straßenabschnitte gesichert und gereinigt werden.

Von Frank Bürstenbinder