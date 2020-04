Brandenburg/H

Autofahrer reiben sich die Augen. Wer jetzt nicht tankt, ist selbst schuld. An den Spritsäulen in der Havelstadt zeigt sich keine gute, aber eine andere Seite von Corona. Diesel notierte am Sonnabend um 18.30 Uhr an der Tankstelle am Beetzseecenter bei 97,9 Cent. Sensationell günstig auch der Liter Super für unter 1,10 Euro.

Diesel bei Aral in der Upstallstraße/Brielower Landstraße für unter 98 Cent. Quelle: Frank Bürstenbinder

Dass der pandemiebedingte Preisverfall bei der wichtigen Nordsee-Erdölsorte Brent endgültig in Brandenburg angekommen ist, zeigen auch andere Anbieter. HEM in der Rathenower Landstraße legte noch ein drauf. Diesel wurde für 95,9 Cent abgegeben. Super rutschte auf unter 1,08 Euro ab. Gleich gegenüber beim sonst deutlich höherpreisigen Shell-Verkäufer kostete Kraftstoff nur zwei, drei Cent mehr.

Tiefpreise auch bei HEM in der Rathenower Landstraße. Quelle: Frank Bürstenbinder

Was auffällt, Schlangen an den Spritsäulen sucht man vergeblich. Wer keine Ausflüge und Urlaubsfahrten machen darf oder im Homeoffice arbeitet, muss selten tanken. Selbst bei Aral in der Upstallstraße/Brielower Landstraße, für gewöhnlich kein Billigheimer, kostete der Liter Diesel 97,9 Cent. Solche Preise hat man bei der blauen Marke seit sehr vielen Jahren nicht erlebt. Im Shop ist Corona wieder da. Mehr als fünf Leute lässt Aral nicht rein, Essen und Trinken gibt es nur außer Haus. Geht’s noch tiefer mit dem Sprit? An der Kasse ein Schulterzucken. Alles ist möglich in diesen Zeiten.

Von Frank Bürstenbinder