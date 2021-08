Kostenlos bis 19:14 Uhr Spritze durchs Fenster: Drive-In-Impfung am Stahlpalast in Brandenburg an der Havel

Fenster runter, Ärmel hoch und rein die Spritze: Am Montag konnten sich die Brandenburger am Stahlpalast gegen das Coronavirus impfen lassen, ohne aus dem Auto auszusteigen.