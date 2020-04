Brandenburg/H

Die Brandenburger Stadtwerke wollen wissen, wie zufrieden die Kunden mit ihren Leistungen sind. Ein Marktforschungsinstitut ruft in den kommenden Wochen bei den Menschen an.

„Alle Kunden der Stadtwerke dürfen dauerhaft beste Leistungen von ihrem Energieversorger erwarten“, heißt es in einer Mitteilung.

Ob diese Erwartungen auch erfüllt werden und wie zufrieden die Kunden mit den Leistungen der StWB sind, will das Unternehmen nun erfragen. „Nur so kann die Arbeit der StWB kontinuierlich verbessert und konsequent an den Wünschen und Bedürfnissen ihrer Kunden ausgerichtet werden“, schreiben die Stadtwerke.

Wie schon in den Vorjahren wurde dazu das unabhängige Marktforschungs-unternehmen Mindline Energy damit beauftragt, eine Kundenbefragung durchzuführen. Die Umfrage wird telefonisch bis etwa 23. Mai erfolgen. Die Anrufe werden von einer Hamburger Nummer mit der Vorwahl 040 getätigt.

Es geht laut Stadtwerke um die Einschätzung der Leistungen der Stadtwerke Brandenburg. Die Telefonate sollen zehn Minuten dauern. „Selbstverständlich werden alle Antworten vertraulich behandelt und nur in anonymisierter Form ausgewertet“, heißt es.

Für Rückfragen können sich Kunden an den Kundenservice wenden: 03381/752 752.

