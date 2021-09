Brandenburg/H

Ein 21 Jahre alter Mann ist an diesem Donnerstag vor dem Jugendschöffengericht Brandenburg an der Havel wegen einer schweren Straftat angeklagt. In der Nacht des 20. Juni 2020 soll er ein seinerzeit 15 Jahre altes Mädchen vergewaltigt haben.

Der Fall ist schwierig zu beurteilen, denn das mutmaßliche Opfer war offenbar derart betrunken, benommen und schlaftrunken, dass es sich kaum an Details der fraglichen Nacht in der fremden Wohnung erinnert. Nur in einem ist sich Gina (alle Namen geändert) sicher: Dass der junge Mann gegen ihren Willen in sie eingedrungen ist.

Mit ihrer Freundin Fanni ist die Schülerin aus Brandenburg an der Havel an jenem Frühsommertag unterwegs. Beide haben sich mit einem Bekannten verabredet, den Fanni etwas besser kennt als Gina.

Die Schülerinnen schwindeln Eltern an

Die beiden Freundinnen wollen abends nicht nach Hause gehen. Daheim haben sie geschwindelt, dass sie bei der jeweils anderen übernachten würden. In Wirklichkeit wollen sie aber wohl die Nacht zum Tag machen und feiern mit dem zwei Tage zuvor gekauften Alkohol: Sex on the Beach, Hugo und Pfeffi.

Gina und Fanni verbringen mehrere Stunden draußen mit dem späteren Angeklagten. So ganz klar ist offenbar nicht, wo sie hin wollen, wenn es dunkler und kälter wird. Am Ende ist ihr Zeil der Cousin ihres Begleiters, der eine eigene Wohnung in der Brandenburger Neustadt hat.

Zu ihm geht das Trio, als es schon ziemlich spät am Abend ist. Die beiden Männer rauchen Shisha mit normalem Tabak, sie sind nüchtern. Auch Fanni hat so gut wie nichts getrunken.

Die junge Frau trinkt zu viel Alkohol

Anders Gina, der immer schwindeliger wird vom Alkohol und die sich nicht gut fühlt. Vielleicht spielt dabei auch eine Tablette eine Rolle, die sie Stunden zuvor gegen ihre Kopfschmerzen genommen hat.

Am Ende des gemeinsamen Abends legen sich Gina und der Bekannte gemeinsam auf ein Klappsofa, Fanni und der Cousin im gleichen Zimmer auf einer Matratze auf dem Boden.

Beide Mädchen sagen, dass die jungen Männer sie angefasst haben, als sie nebeneinanderlagen. Fanni droht mit der Polizei und hat dann offenbar Ruhe. Gina sagt, dass sie das nicht wolle und dass sie einen Freund habe. Sie warnt den Bekannten auch, dass sie ihre Periode habe.

Sex, während sie schlief

Die beiden jungen Frauen stehen ein- oder zweimal in der Nacht auf und gehen gemeinsam auf die Toilette, wo sie einander von den Annäherungsversuchen der Männer erzählen. Gina geht es noch immer schlecht.

Die junge Frau legt sich wieder aufs Sofa, schläft ein und spürt im Halbschlaf, wie der Bekannte in sie eindringt. Sie hat sexuelle Erfahrungen mit ihrem damaligen Freund und daher keinen Zweifel, was geschieht. Aber sie ist zu müde und schlapp, um in irgendeiner Weise zu reagieren, zu schreien oder sich zu wehren. Es sei auch alles sehr schnell gegangen.

„Eklig-Gefühl“

Aufgewacht am nächsten Morgen schweigen die beiden Freundinnen. „Aus Angst“, erklärt Gina im Gerichtssaal. „Ich dachte, er denkt, ich weiß nichts mehr, und habe lieber nichts gesagt.“ Ein „Eklig-Gefühl“ habe sie beim Aufwachen gehabt.

Zur Polizei gehen die Freundinnen nicht, sie fürchten einen „Anschiss“ der Eltern, die sie am Tag vorher angeschwindelt haben. Doch wenig später vertraut sich Gina der Mutter ihrer Freundin an. Diese Mutter verständigt wiederum Ginas Mutter.

Mutter zeigt Vergewaltigung an

Die mutmaßliche Vergewaltigung wird angezeigt. Um Spuren des Täters nachzuweisen, ist es zu diesem Zeitpunkt allerdings schon zu spät.

Gina spricht vor Gericht aus, was viele Opfer von Vergewaltigungen zu Unrecht denken oder sagen: „Ich bin selber an vielem Schuld“.

Das Jugendschöffengericht benötigt noch einen weiteren Prozesstag und weitere Zeugen, um sich ein Bild zu machen. Vor allem die Freundin Fanni, die in nächster Nähe war, muss ihre Wahrnehmungen noch vor Gericht schildern.

Der Angeklagte bestreitet Vergewaltigung

Der Angeklagte streitet die Tat ab. Er versichert über seinen Verteidiger, dass es kein Berühren, kein Streicheln und auch keinen Sex gegeben habe. Vielmehr sei Gina näher an ihn herangerückt und er habe sich weggedreht.

Die Behauptungen des Mädchens stimmten nicht. Denn, so sein Anwalt, „er wollte nichts von ihr und außerdem hatte sie ihre Tage“. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Jürgen Lauterbach