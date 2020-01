Staatsanwalt: Facebook-Freundschaft endete mit Vergewaltigung

Brandenburg/H

Die Ausgangslage im aktuellen Vergewaltigungsprozess vor dem Schöffengericht Brandenburg/Havel ist nicht ungewöhnlich.

Eine 35 Jahre Frau hat angezeigt, dass ein zwei Jahre älterer Bekannter sie am 30. Mai 2019 in ihrer Wohnung in Brandenburg/Havel vergewaltigt habe. Der angeklagte Mann aus Hohenstücken weist die Gewalttat von sich.

Vieles scheint dennoch ungewöhnlich an diesem Fall. Der Bauhelfer und sein mutmaßliches Opfer lernen sich im vergangenen Jahr über das digitale Netzwerk Facebook kennen.

Eher die schweigsamen Typen

Beide tauschen nach einer Weile ihre Telefonnummern aus und schicken einander übers Internet Whatsapp-Nachrichten und auch harmlose Bilder. Der Mann umgarnt die Brandenburgerin, macht ihr Komplimente, die ihr gefallen.

Telefonieren, miteinander reden, das tun beide so gut wie gar nicht. Denn sie sind „eher die schweigsamen Typen“, wie Thomas Arndt erklärt, der Verteidiger des Angeklagten.

Schließlich beschließen die beiden Facebook-Freunde, sich persönlich kennenzulernen. Eine Einladung in seinen Garten lehnt die Frau ab, lädt ihn jedoch zu sich nach Hause ein.

Mit Flasche Bier zur Verabredung

Er hat wie fast jeden Tag drei Flaschen Bier getrunken und eine vierte mitgenommen für diese Begegnung am 30. Mai 2019. In der Einraumwohnung der Frau angekommen, schweigen beide einander an.

Ein Gespräch will nicht in Gang kommen. Doch sie finden eine Lösung. Sie schicken sich einfach Whatsapp-Nachrichten hin und her, während sie auf ihrer Schlafcouch sitzt und er auf dem Sessel gegenüber.

Kuschelanfrage per Whatsapp

Der Mann geht nach einer gewissen Zeit zum Rauchen nach draußen. Der Whatsapp-Kontakt reißt nicht ab. Er fragt, ob sie küssen und kuscheln könnten. Sie erklärt sich damit einverstanden.

Ungefähr an dieser Stelle gehen die Wahrnehmungen und Darstellungen beider Seiten auseinander. Strafverteidiger Arndt berichtet für seinen Mandanten, dass sich das Paar intensiv geküsst habe.

Der Angeklagte habe sich bestärkt gefühlt und es so empfunden, dass auch sie nun mehr wolle als kuscheln und küssen. Er habe sie und auch sich entkleidet. Dann sei es zum Sex gekommen.

Gewehrt oder nicht gewehrt

Gewehrt habe sich seine Facebook-Freundin die ganze Zeit über nicht. Und protestiert habe sie ebenfalls nicht. Sie habe weder „Nein“ noch „hör auf“ gesagt. „Es kam kein Ton“, beteuert der Angeklagte, lediger Vater einer 14-jährigen Tochter.

In der Anklage klingt das Geschehen an dieser Stelle ganz anders und auch gegenüber der Polizei hat das mutmaßliche Opfer einen sexuellen Missbrauch geschildert, ihre Vergewaltigung.

Nach den einvernehmlichen Zärtlichkeiten, so heißt es, habe er mit Gewalt Sex erzwungen. Sie habe klar gesagt, dass sie das nicht wolle. Er habe aber nicht zugehört.

Knie kraftvoll in den Bauch

Sie habe sich zunächst nicht wehren können, weil er auf ihr gelegen habe und schwerer sei. Mit der flachen Hand habe sie versucht, ihn wegzuschieben, und schließlich ihr Knie kraftvoll in seinen Bauch gerammt.

Danach habe sie die Bettdecke über ihren Körper geworfen. Doch in dem Moment habe er sie bereits vergewaltigt gehabt.

Beide reden noch kurz miteinander. Sie berichtet ihm von schlechten Erfahrungen mit Männern. Dann soll er gehen und verschwindet auch.

Beratung mit der Betreuerin

Die junge Frau vertraut sich wenig später ihrer Betreuerin an und zeigt den Facebook-Freund zwei Tage nach der mutmaßlichen Tat bei der Polizei an.

Kurz vorher hat es noch einen Chat-Kontakt der beiden übers Internet gegeben, der allerdings nicht mehr vollständig erhalten ist. Die Whatsapp-Nachrichten werfen Fragen auf, mit denen die Richterin den Angeklagten konfrontiert.

Warum schreibt er ihr: „Was soll ich jetzt sagen, außer dass es mir leidtut?“, wenn er doch nichts Verbotenes getan hat? Warum antwortet er auf ihren Vorhalt, dass sie Nein gesagt und ihn weggestoßen habe, mit den Worten: „Das beweis’ erst mal“?

In psychiatrische Dauerbehandlung

Der Strafprozess ist in dieser Woche nicht zum Abschluss gekommen, das mutmaßliche Opfer hat noch nicht einmal als Zeugin ausgesagt.

Denn sehr kurzfristig haben Gericht, Staatsanwalt und Verteidiger erst erfahren, dass die Frau sich wegen mehrerer psychiatrischer Erkrankungen in ununterbrochener ärztlicher Behandlung befindet.

Staatsanwalt und Verteidiger beantragen aus diesem Grund ein Glaubhaftigkeitsgutachten über die 35-Jährige.

Ruhiggestellt für den Prozess

Als Zeugin gehört worden wäre sie an dem Prozesstag ohnehin nicht, obwohl sie ihre Aussage in Abwesenheit des gefürchteten Angeklagten hätte machen können.

Doch ihre Ärztin hatte die aufgeregte Frau kurz vor Prozessbeginn mit Medikamenten ruhig gestellt. Einen solchen Zustand von Zeugen dulden Gerichte aber nicht.

Wie der Staatsanwalt es ausdrückt: Mit Beruhigungsmitteln vollgepumpt, „das ist, als ob man hinter einem Vorhang sitzt“.

Von Jürgen Lauterbach