Golzow

Die in der Region beispiellose Grabschändung der Rochow-Gruft in Golzow wird vermutlich juristisch nie aufgeklärt werden. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat das Verfahren eingestellt. Das teilte Hanna Urban, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, jetzt mit.

Dabei hatte die Kriminalpolizei in Bad Belzig im Februar neue Hoffnung geschöpft, zumindest einen der Täter überführen zu können. Der Grund: Die MAZ hatte von einer Begebenheit berichtet, die sich wenige Wochen zuvor im Golzower Pfarrhaus abgespielt hatte. Damals klingelte abends ein Unbekannter bei Oliver Notzke, dem Seelsorger und angehenden Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Golzow-Planebruch. Notzke hatte zuvor öffentlich dazu aufgerufen, Grabbeigaben und Skelettteile zurückzugeben. Er werde diese anonym entgegennehmen. Ein klarer Appell an die Täter.

Geschändet worden war die Rochow-Gruft zu DDR-Zeiten. Unter der Golzower Kirche stehen die Särge der Familie von Rochow. 150 Jahre lang beerdigte sie dort ihre Verstorbenen. Unbekannte drangen wohl mehrfach in die Gruft ein, öffneten die 28 kunstvollen Särge, rissen die Gebeine der Toten heraus. Auch vor den Kindersärgen machten die Grabschänder nicht halt. Selbst den Leichnam eines wohl neugeborenen Kindes, dessen Eltern es voll Trauer in ein zartes Totengewand gebettet hatten, schleuderten sie achtlos durch die Gruft.

Seelsorger Oliver Notzke, hier vor der Pernitzer Kirche, hielt gegenüber dem Grabschänder Wort. Er verriet ihn nicht. Quelle: Marion von Imhoff

Zurück an den Ort der Gräueltat

Unter den Verstorbenen ist auch Friedrich Wilhelm von Rochow, der die Golzower Kirche 1750 erbauen ließ. Von seinem Leichnam riss einer der Täter den Kopf ab und nahm ihn mit. Drei Jahrzehnte versteckte der Unbekannte den Totenschädel auf seinem Dachboden. Doch das Gewissen schien dem Mann keine Ruhe zu lassen. Auf den Appell des Seelsorgers hin, ergriff er die Chance und brachte den Schädel zurück zu jenem Ort, wo er ihn geraubt hatte. Das Pfarrhaus liegt direkt gegenüber der Kirche.

Lange hieß es in Golzow, es müssten wohl Russen gewesen sein, die über die Gruft herfielen. Vielleicht war dieser Gedanke leichter zu ertragen. Doch die Forscher Andreas und Regina Ströbl, die die Ruhestätte ein Jahr lang restaurierten und den Toten die Würde zurückgaben, widersprechen dieser These klar: „Es waren nicht die Russen, es waren Menschen von hier, die das taten“, sagt Andreas Ströbl.

Die restaurierten Kinder- und Erwachsenensärge in der Rochow-Gruft. Rechts ist der vergoldete Kupfersarg von Georg Wilhelm von Rochow, dem Erbauer der Kirche. Er lebte von 1689 bis 1759. Im Hintergrund ruhen in einem Regal aus Eichenholz vier Kindersärge. Quelle: Andreas Ströbl

Das Unrechtsbewusstsein der Täter

Kirche galt in der DDR nicht viel, frühere Adelsfamilien waren geächtet von den Regierenden. Nach dem Krieg wurden in der früheren DDR viele der Familien vertrieben, Gutshäuser gestürmt, ihre Besitztümer geplündert.

Dass es keine Kinder gewesen sein können, machen schon die Umstände klar: Die Eichentür auf dem Boden vor dem Altar der Golzower Kirche, die die Gruft schützt, ist zu schwer, es braucht viel Kraft, um sie zu öffnen.

Die Gruftforscher, Kunsthistoriker und Archäologen Andreas und Regina Ströbl im August vor einem der sanierten Rochow-Särge. Quelle: Marion von Imhoff

Fassungslose Forscher bei der Arbeit auf

Andreas Ströbl ist fassungslos über das, was er in Golzow vorfand. Die Gruft sei die wohl am grausamsten verwüstete, die er je gesehen hat. „Hier ist in den 70-er- und 80-er Jahren ganz entsetzlich geplündert worden, ganz brutaler Vandalismus, das Scheußlichste, was man sich vorstellen kann.“ Die Täter hätten den Mumien die Köpfe abgerissen und als Trophäen mitgenommen. Ströbl spricht von „unfassbarer Brutalität und Würdelosigkeit“.

Durch schwere Holztür im Kirchenboden geht es in die Gruft der von Rochows. Quelle: Christine Lummert

Der Mann, der an jenem Abend vor Oliver Notzke stand, war erleichtert. Das berichtet der Seelsorger und angehende Pfarrer. Notzke nahm den Schädel des 1759 verstorbenen Friedrich Wilhelm von Rochow an. „Der Unbekannte wollte anonym bleiben, was ich ihm auch versprach“, sagte Notzke später der MAZ. Die Schändung war für den damals heranwachsenden Täter eine Mutprobe gewesen. Der Reumütige übergab dem Seelsorger auch Fotos, die er damals während seiner Tat geschossen hatte.

Als die Kripobeamten bei Notzke klingelten, war dieser anfangs verblüfft, dann aber auch klar in seiner Aussage, nichts auszusagen. Wie Polizeisprecher Oliver Bergholz mitteilt, berief sich Notzke auf sein Zeugnisverweigerungsrecht. Damit fehlen der Kripo weitere Ermittlungsansätze. Doch nicht nur das ist der Grund, warum das Verfahren jetzt eingestellt worden ist. Der reumütige Grabschänder berichtete Notzke gegenüber, 1984 in die Begräbnisstätte eingestiegen zu sein. Damit ist Straftat in der Golzower Gruft längst verjährt. Störung der Totenruhe darf laut Strafgesetzbuch nach fünf Jahren nicht mehr verfolgt werden.

Die Golzower Kirche im Ortskern. Erbaut hat sie Friedrich Wilhelm von Rochow 1752. Quelle: Marion von Imhoff

Von Marion von Imhoff