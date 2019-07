Brandenburg/H

Der Arbeitsmarkt in Brandenburg/Havel zeigt sich in diesem Sommer bisher stabil. Die Zahl der Arbeitslosen, die die Agentur für Arbeit und das Jobcenter Brandenburg/Havel regelmäßig erfassen, schwankt kaum.

Bei 8,1 Prozent lag die Arbeitslosenquote für Brandenburg/Havel im Monat Juni, berichtete an diesem Montag Guido Arndt, Vize-Geschäftsführer des Jobcenters in der Stadt. Hinter der Quote stehen wie in den vergangenen beiden Vormonaten unverändert etwa 3000 Bürger der Stadt Brandenburg.

Vor einem Jahr hatten die Arbeitsmarktstatistiker eine Quote von 8,5 Prozent für Brandenburg/Havel errechnet.

Weniger als 1000 Langzeitarbeitslose

Relativ starke Rückgänge verzeichnet das Jobcenter bei Arbeitnehmern, die 50 Jahre und älter sind. 687 aus dieser Altersgruppe waren im Juni ohne Arbeit, 108 weniger als vor einem Jahr.

Als besonders erfreulich nennt Guido Arndt die rückläufige Tendenz bei langzeitarbeitslosen Bürgern, die mehr als ein Jahr lang ohne Beschäftigung sind.

Erstmals in der jüngeren Geschichte der Stadt verzeichnen die Statistiker weniger als 1000 Langzeitarbeitslose. Vor einem Jahr waren es fast 300 mehr als die aktuell 992 langzeitarbeitslosen Menschen gewesen.

5000 Haushalte mit Hartz IV

Nach Angaben von Guido Arndt werden die meisten dieser die Frauen und Männer in Weiterbildungen qualifiziert, ein oft langwieriger Weg, wie er sagt. Einige sind auch mit Ein-Euro-Jobs beschäftigt und gelten aus diesem Grund nicht mehr als arbeitslos.

Das Jobcenter finanziert inzwischen deutlich weniger Menschen und Haushalte mit Hartz-IV-Leistungen. Derzeit gibt es 5000 mehr oder weniger große Haushalte in der Stadt, an die Hartz-IV-Geld ausgezahlt wird, fast 400 weniger als vor einem Jahr.

Allerdings werden die öffentlichen Kassen dadurch kaum entlastet. Nach der Anhebung des Regelsatzes von 416 auf 424 Euro im Monat bekommt ein geförderter Haushalt in Brandenburg/Havel durchschnittlich knapp 880 Euro.

Von Jürgen Lauterbach