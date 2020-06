Brandenburg/H

Unbekannte haben einen Audi Q 5 im Wert von 65.000 Euro von einem Hof im Lärchenweg in Brandenburg an der Havel gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Montag 0 Uhr und Mittwoch, 6.30 Uhr. Es handelt sich um einen Firmenwagen mit dem amtlichen Kennzeichen BL –JO 29.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 03381-5600 zu melden. Auch das Bürgerportal unter www.polizei.brandenburg.de kann dafür genutzt werden.

Von MAZ